Son Dakika Haberleri: Liseliler Avrupa'da Meslek Öğreniyor

Liseliler Avrupa'da Meslek Öğreniyor

1 saat önce

Samsun Atakum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğimiz için staj" projesi kapsamında Avusturya, Portekiz ve İspanya'ya giderek mesleklerini geliştirme imkanı yakaladı.

Liseliler Avrupa'da Meslek Öğreniyor, System.String[]
Samsun Atakum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğimiz için staj" projesi kapsamında Avusturya, Portekiz ve İspanya'ya giderek mesleklerini geliştirme imkanı yakaladı.

Atakum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus programı kapsamında hazırlanan "Geleceğimiz için staj" projesi sayesinde Avrupa ülkelerine giderek eğitim alanında yeni uygulamalar öğreniyor.

Proje kapsamında Avusturya, Portekiz ve İspanya'ya staj yapmaya giden öğrencilere, 3 haftalık stajın ardından Europass belgesi verilecek.

Bu belge diplomalarına eklenecek olan öğrenciler, bu sayede Avrupa Birliği üyesi ülkelerde meslek dallarında iş başvurusu yapıp çalışabilecek.

"Europass CV" belgesi de alacak öğrenciler, bu belgeyi de yurt içi ve dışı iş başvurularında kullanabilecek.

Proje sorumlusu ve okulun başmüdür yardımcısı Uğur Kutlu, AA muhabirine, Avrupa ülkeleriyle iş birliğinde hazırlanan programın hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin mesleki, sosyal, kültürel ve dil yeterlilikleri açısından kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını aktaran Kutlu, eğitimcilerin Türkiye'ye döndüklerinde öğrencilere daha faydalı bilgi verebileceğini belirtti.

Öğrencilerin yurt dışında aldıkları uygulamalı eğitim ve proje kapsamında sahip olacakları Europass belgesiyle eğitim ve iş alanında çok fayda sağlayacaklarını dile getiren Kutlu, "Sadece okulumuz öğrencilerine yönelik planlanmış programda bu yıl kimya tek, elektrik ve elektronik ile iklimlendirme alanında 15 öğrencimiz Avusturya, Portekiz ve İspanya gitti. Bu proje kapsamında okulumuz öğrencilerinin yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa'ya gidecek." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:01 Kaynak: AA

İspanya, Portekiz, Avusturya, Avrupa, Güncel
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