Lokman Çağırıcı: Salgında en çok engellileri düşünüyorum - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüsle birlikte engellilerin de sosyal hayattan uzaklaştığını belirterek, "Engellilerin evdeki hayatlarını düşündükçe üzülüyorum. Sabır diyorum. İnşallah bu günler geçecek ve tekrar buluşacağız" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bir canlı yayına konuk oldu. Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zafer Müzesi'nden gerçekleşen ve gazeteci Mithat Sayar'ın sunduğu canlı yayında Çağırıcı hem gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu hem de izleyenlerin sorularını cevaplandırdı.

"BİN KİŞİYE İFTAR VE SAHURLUK DAĞITIYORUZ"

Covid-19 nedeniyle Ramazan programında değişiklik yaptıklarını dile getiren Çağırıcı, "Bağcılar'da Ramazan yine farklı yaşanıyor. Gönül sofralarına misafir olamadık ama bu sene de 'Evde Ramazan farklı yaşanır' sloganıyla sosyal, kültürel çalışmalarımızı ve böyle canlı yayınlar gibi etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine Bağcılar'da dostlarımızı, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Belediyemiz tarafından ve Kaymakamlığımızla birlikte yürüttüğümüz "Vefa İletişim Merkezi" projesi kapsamında gıdasına kadar bütün ihtiyaçları gideriliyor. Ayrıca bin kişinin evine iftar yemeği ve sahurluk götürüyoruz. İnşallah virüsten kurtulduğumuzda önümüzdeki Ramazan ayı yine çok farklı bir Ramazan yaşayacağız" dedi.

"ENGELLİLERE HİZMETİMİZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Bu zor süreçte kamu kurumlarından ibadethanelere; sokaklardan pazar alanlarına kadar ortak yaşam alanlarının periyodik bir şekilde dip köşe temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini belirten Çağırıcı, sözü engellilere getirdi. Salgın yüzünden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çağırıcı, "Engelli yavrularımız da sosyal hayattan uzaklaştılar. Engellilerin evdeki hayatlarını düşündükçe üzülüyorum. Sabır diyorum. İnşallah bu günler geçecek ve tekrar buluşacağız. O hizmetlerimiz kaldığı yerden başlar ve devam eder. Hayat dostlarla güzel. Hayat gönüllere dokundukça güzel" diye konuştu.

"CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK"

Vatandaşlara hizmet dışında ilçede yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyleyen Çağırıcı, bakımlarından beslenmelerine kadar can dostların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Yoğun ilgi gören programın sonunda Çağırıcı, bugüne kadar gösterilen sabır için teşekkür edip hemşerilerine tedbirlere uyulması tavsiyesinde bulundu.