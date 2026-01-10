Londra'da İran Protestolarına Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Londra'da İran Protestolarına Destek Eylemi

10.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde bir kişi, İran bayrağını indirdi.

İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen İran'daki protestolara destek eyleminde bir kişi, elçilik balkonuna tırmanarak İran bayrağını indirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, İran rejiminin devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ve İran'daki protestolara destek amacıyla bir araya geldi.

İsrail destekçisi Stop the Hate (Nefreti Durdur) grubu da "İngiltere'deki İranlılar iki yıldır en karanlık zamanlarımızda bizim yanımızda durdu. Şimdi bizim sıramız. Özgür İran için ayağa kalkın. Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) yasaklayın." mesajıyla eylem çağrısı yaptı.

Bu çağrıya karşılık verenlerin yanı sıra İran'da 1979'da devrilen Pehlevi hanedanının lideri Rıza Pehlevi ile Şahlık rejimi destekçilerinin de katıldığı eylemde İsrail bayrakları ile devrim öncesinde kullanılan aslanlı ve güneşli İran bayrakları yer aldı.

Londra'nın Kensington bölgesindeki eylemde bir protestocu, İran'ın Londra Büyükelçiliği balkonuna tırmanarak İran bayrağını indirdi.

Eylemci, indirdiği bayrak yerine devrim öncesinde kullanılan İran bayrağını asarken, Londra Metropolitan Polisi, elçilik mülküne izinsiz giriş nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin ise arandığını duyurdu.

Polis ayrıca bir başka eylemcinin acil servis çalışanlarına saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını ve eyleme 500 ile 1000 arasında protestocunun katıldığını açıkladı.

Londra Polisi, büyükelçilik önündeki polis sayısının da artırıldığını bildirdi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "dışarı çıkmayın" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Londra Büyükelçiliği, İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, Londra, Polis, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da İran Protestolarına Destek Eylemi - Son Dakika

Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:44:47. #7.11#
SON DAKİKA: Londra'da İran Protestolarına Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.