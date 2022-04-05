Londra Kitap Fuarı'nda "Türkiye" standı büyük ilgi gördü - Son Dakika

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yayıncılık ve telif satışı sektörünün önemli buluşma noktalarından olan Londra Kitap Fuarı'nda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde açılan "Türkiye" standı büyük ilgi gördü.

Başkent'teki Olympia London'da fuar alanında düzenlenen ve 7 Mart'a kadar sürecek Londra Kitap Fuarı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) adına iki farklı stantla katıldı.

Stantlarda, Türkiye'den 10 yayınevi de telif ve eser satışı görüşmeleri için davetli olarak yer aldı.

Fuarda, Türkiye'den getirilen bine yakın Türkçe eserin yanı sıra daha önce "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi (TEDA)" kapsamında desteklenen dünyada 85 farklı ülkede basılmış 150 esere de yer verildi.

Türkiye standının açılış resepsiyonuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş'un yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ile İTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"85 farklı ülkede 60 farklı dilde 3 bir 495 esere destek sağladık"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, burada yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Londra'da düzenlenen kitap fuarına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İTO'nun de kültür faaliyetleri konusunda çok aktif olduğunu bildirdi.

Demircan, "İTO'yu, bizi temel kültürel faaliyetler alanında yalnız bırakmamasını da takdirle karşılıyorum." dedi.

Ahmet Demircan, bakanlığın yürüttüğü TEDA Projesi kapsamında 85 farklı ülkede 60 farklı dilde 3 bin 495 esere destek sağlandığını, bunun 2 bin 841'inin çevirisinin tamamlanarak yayımladığını kaydetti.

Son yıllarda dijital kitapların önemi artmasına rağmen, basılı kitapların önemini koruduğunu belirten Demircan, "Kültürümüzü, sanatımızı, yaşam tarzımızı, mimarimizi, estetiğimizi, bize ait bizi biz yapan ne varsa ancak ve ancak kitaplaştırıp değer verirsek var olabiliriz." ifadesini kullandı.

Demircan, Türkiye'nin, geniş bir coğrafyada tarih boyunca getirdiği iş birlikleri ve müşterek ortak kültür unsurlarının olduğunu kaydederek, "Bunu en çok Türk dizi ve filmlerinde hissediyoruz. 152 ülkede Türk dizileri izleniyor. Neden izleniyor sorusunun cevabında hep aynı cevabı duyuyoruz: Sizin hayata bakışınız, yaşam tarzınız, tevazunuz ve paylaşmanız ve insanları sevmeniz." dedi.

"Türkiye yayıncılıkta çok önemli bir aşama kaydetti"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç de Türkiye'nin yayıncılıkta çok önemli bir aşama kaydettiğinin altını çizerek, İTO'nun da İstanbul başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen kitap fuarlarına büyük önem verdiğini dile getirdi.

Avdagiç, İTO'nun, Kudüs'ten Selanik'e Pekin'den Londra'ya kadar çok farklı kitap fuarlarına katılım gösterdiğine işaret ederek, İTO'nun bu katılımına destek veren ve iş birliğine açık olan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Şekib Avdagiç, "Bazıları bize 'Siz Ticaret Odası olarak böyle bir işin içinde neden varsınız?' diye soruyor. Biz de onlara 'Kitapsız ticaret, tek kanadı olan bir kuş gibidir.' diyoruz. Dolayısıyla kanadı kırıkla bir yere kadar gidilebilir. O nedenle, biz bu tarz süreçlere önem veriyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği destek sayesinde Türk yayıncıların da dünyanın dört bir yanındaki kitap fuarlarına katılımının giderek arttığını söyleyen Avdagiç, ilerleyen yıllarda çok daha etkin şekilde katılım olması temennisinde bulundu.

Avdagiç, fuarda daha çok baskı kitaplar yer alırken, ilerleyen dönemde e-ticaret ve e-kitapların giderek daha fazla öneme sahip olacağının unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, dünyanın değişen yeni trendlerine uygun, jenerasyonların beklentilerinin hazırlanması gerektiğini bildirdi.

TEDA Projesi nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005'ten bu yana yürüttüğü TEDA Projesi, Türkiye'nin edebi birikimini yabancı okurların kendi dillerinde okuma imkanı sunuyor. Böylelikle, Türk yazarların eserlerinin uluslararası kitap pazarlarında görünürlüğü destekleniyor.

Bu proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 495 eser 85 farklı ülkede desteklendi, 60 farklı dilde 2 bin 840'tan fazla eser yayınlanarak yabancı okuyucularla buluştu.