Londra ofisi Avrupa\'nın ilk UTPO\'su oldu

YTÜ Yıldız Teknopark, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bir başarıya daha imza attı. Ticaret Bakanlığı onayıyla halihazırda faaliyet gösteren Londra ofisi, Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) statüsü kazandı. Bu gelişmeyle birlikte YTÜ Yıldız Teknopark, UTPO statüsüne sahip ikinci ofisini devreye alırken, Londra ofisi Avrupa'daki ilk UTPO olma özelliğini elde etti.

Ticaret Bakanlığı'nın 5447 sayılı kararları çerçevesinde desteklenen UTPO modeli, bilişim sektörünün uluslararasılaşmasını hızlandırırken, Yıldız Teknopark'ın Londra ofisi de firmalara pazar erişimi, iş geliştirme, yatırımcı bağlantıları, stratejik iş birlikleri ve kurumsal network alanlarında önemli avantajlar sunacak.

UTPO İLE AVRUPA PAZARINA DOĞRUDAN ERİŞİM SAĞLAYAN TEKNOPARK

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Londra ofisinin UTPO statüsü kazanmasının yalnızca kurumsal bir unvan değil, girişimciler için somut bir pazar açılımı anlamına geldiğini belirtti. Doç. Dr. Garip, "Bu yeni yapılanmayla birlikte YTÜ Yıldız Teknopark, Dubai UTPO üzerinden Körfez pazarına, Londra UTPO üzerinden ise Avrupa pazarına doğrudan erişim sağlayan bir teknopark oldu. Londra ofisimiz sayesinde; finansın, teknolojinin ve inovasyonun kalbinde yer alarak, Türk teknoloji firmalarının uluslararası pazarlarda daha görünür, daha güçlü ve daha rekabetçi olmasını amaçlıyoruz. Bizim için bu adımlar, YTÜ Yıldız Teknopark'ı dünyada söz sahibi bir teknoloji markasına dönüştürme yolculuğunun doğal bir parçası oldu. Tüm Türk şirketlerimizi en güçlü kaslarımızdan biri olan globalleşmeyle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UTPO statüsü, yurt dışında faaliyet gösteren ofislerin yalnızca temsil noktası olmanın ötesine geçerek, teknoloji firmalarının uluslararası pazarlara girişinde aktif rol üstlenen stratejik merkezler olarak konumlanmasını sağlıyor. UTPO statüsü kazanan Londra ofisi aracılığıyla Yıldız Teknopark girişimcilere; Avrupa pazarlarına yönelik stratejik konumlandırma, yerel ve uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas, kurumsal firmalarla iş birliği ve pilot proje fırsatları, iş geliştirme, satış ve pazarlama süreçlerinde destek, hukuki ve operasyonel süreçlerde yönlendirme gibi çok boyutlu hizmetler sunulacak.

Londra UTPO, Avrupa'nın finans ve teknoloji merkezlerinden biri olan Birleşik Krallık'ta Türk şirketleri için yüksek katma değerli bir temas ve büyüme noktası olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. Özellikle yapay zeka, fintech, oyun, yazılım ve ileri mühendislik alanlarında faaliyet gösteren firmaların Avrupa pazarında daha hızlı ölçeklenmesi hedefleniyor.

YTÜ Yıldız Teknopark, bugüne kadar yürüttüğü uluslararası programlar, global ofisleri ve güçlü ekosistemiyle girişimlerini dünyaya açan bir merkez konumunda bulunuyor. Londra ofisinin UTPO statüsü kazanmasıyla Teknopark, Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve uluslararası marka gücüne Avrupa ölçeğinde daha güçlü katkı sunmayı amaçlıyor.