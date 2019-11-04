Son Dakika Haberleri: Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi
Son Dakika Güncel Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı'nda vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca, tedaviye alındı.

Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı'nda vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca, tedaviye alındı.

Longoz Ormanları Milli Parkı'na giden ziyaretçiler, bacaklarından yaralı halde yürüyemeyen karacayı fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Vahşi hayvanlarca yaralandığı belirlenen karaca, ekiplerce yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Kırklareli, Demirköy, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli deniz füzesi Atmaca, milli TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı
Başakşehir'de İrfan Can şoku! 2 hafta yok Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]