Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz"

20.10.2020 17:43
Lübnan Cumhurbaşkanı:

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le yürütülen sınır anlaşmazlığı müzakerelerinde ülkesinin egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le yürütülen sınır anlaşmazlığı müzakerelerinde ülkesinin egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakerelerini görüştü.

Avn, "İsrail'le deniz sınırını belirlemek amacıyla başlayan müzakerelerin, Lübnan'ın egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

Geçen hafta Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumuna ilişkin bilgi veren Kubis de tarafların ilk oturumda sorumlu ve profesyonelce bir tutum sergilediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda müzakerelerinin ilk oturumu için 14 Ekim'de bir araya gelen Lübnan ve İsrail heyetlerinin 26 Ekim'de de UNIFIL karargahında ikinci görüşmeyi gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Mişel Avn, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı: 'İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı Durak dışında inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı? Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı
Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu         
17:39
BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı         
16:47
Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu         
16:33
Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı         
16:18
TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir         
16:05
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Hazine, iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti Hazine, iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti         
15:23
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei