Lübnan, İsrail ile deniz sınırı çizimi konusunda ara bulucu ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan, İsrail ile deniz sınırı çizimi konusunda ara bulucu ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldı

01.10.2022 13:20

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati'nin, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldıkları belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati'nin, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldıkları belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın Avn ve Mikati'yi ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Avn ve Mikati'nin, Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" Shea'dan teslim aldıkları kaydedildi.

Avn'ın da teklifi aldıktan sonra ABD'ye en kısa zamanda yanıt verilmesi için Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ivedi bir şekilde toplantıya çağırdığı aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise yazılı teklifin tartışmalı deniz sınırı meselesinde anlaşmaya varılması hususunda hazırlanan "nihai teklif" olduğu iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

YORUMLAR
500
BM Görev Gücü'nden Lübnan-İsrail sınırında artan saldırgan davranışlara son verme çağrısı BM Görev Gücü'nden Lübnan-İsrail sınırında artan saldırgan davranışlara son verme çağrısı İsrail, Lübnan ile deniz anlaşması için ABD'den 'nihai teklif taslağı' bekliyor İsrail, Lübnan ile deniz anlaşması için ABD'den 'nihai teklif taslağı' bekliyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail ile deniz sınırı çizimi konusunda ara bulucu ABD'den 'yazılı teklifi' teslim aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "yeni anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:36 Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı ABD merkezli, bizden eylem yapılan silahların seri numaralarını istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 16:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan, İsrail ile deniz sınırı çizimi konusunda ara bulucu ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement