Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: İsrail'in saldırıları ve ihlalleri 'savaş ilanı' anlamı taşıyor
1 saat önce
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in son günlerdeki insansız hava aracı ile saldırı ve sınır ihlallerinin "savaş ilanı" anlamı taşıdığını belirterek ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in son günlerdeki insansız hava aracı ile saldırı ve sınır ihlallerinin "savaş ilanı" anlamı taşıdığını belirterek ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis'i Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed Din Sarayı'nda kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:45
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