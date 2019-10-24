Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere davet

Lübnan'da protestolar ederken Cumhurbaşkanı Avn, göstericilerin temsilcileriyle buluşabileceğini belirterek, yolsuzluğa karışanların hesap vereceğini belirtti. Göstericiler ise Avn'ın açıklamalarını yeterli bulmuyor.Geçtiğimiz haftadan bu yana hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı gösterilerle çalkalanan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ilk kez halka seslenerek diyalog çağrısı yaptı.



Canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında yolsuzlukla mücadele sözü veren Avn, göstericilerin "haykırışlarının boşa gitmeyeceğini" söyledi. "Taleplerinizi dinlemek için sizin kaygılarınızı iletecek temsilcilerinizle görüşmeye hazırım" diyen Avn, mevcut hükümeti gözden geçirmek gerektiğini de söyleyerek kabine değişikliği sinyali verdi. Avn, Beyrut'taki protestocuların rejim değişikliği talebiyle ilgili olarak ise, sistemin meydanlarda kalabalıkların toplanmasıyla değişmeyeceğini söyledi.



Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Çökme ve kaosa neden olmayacak şekilde sizin itirazlarınızı, hedeflerinize ulaşabilmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Yapıcı sonuçlara ulaştıracak yapıcı bir diyalog kuracağız ve en iyi sonuçları verecek seçenekleri tanımlayacağız" ifadelerini kullandı.



Avn ayrıca yolsuzluğa bulaşanların bundan sorumlu tutulacağı ve çalınan kaynakların geri döneceği sözünü de verdi.



Lübnan Cumhurbaşkanı, göstericilerin temsilcileriyle görüşmeye açık olduğunu söylese de, ülkede geçtiğimiz haftadan bu yana süren gösteriler büyük oranda lidersiz bir şekilde devam ediyor ve hangi temsilcilerin Avn ile buluşacağı bilinmiyor.



Öte yandan ülkede devam eden kitlesel gösteriler nedeniyle Pazartesi gününden bu yana kapalı olan bankaların, Cuma günü de kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.



Göstericiler Avn'ın açıklamalarını yeterli bulmadı



Üst üste sekizinci günde de meydanları dolduran göstericiler, Başbakan Hariri'nin ardından Cumhurbaşkanı Avn'ın da açıklamalarını yeterli bulmadı ve ana taleplerinin hükümetin istifası olduğunu belirtti.



Gösterilere katılan üniversite öğrencisi Clara, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bu konuşma bizi hiç ikna etmedi. Bunu daha önce çok duymuştuk. Bu nedenle hükümet düşene kadar burada kalıyoruz" ifadelerini kullanırken, bir megafon yardımıyla kalabalığa seslenen Salaam Zataari ise, "Mişel Avn'a seslenmek istiyoruz. Sizin çocuklarınız olduğumuzu düşünüyorduk. Sekiz gündür sizi bekliyorduk ama bugün bunun boşuna olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.



Mezhepsel güç paylaşım sistemiyle yönetilen ülkede neredeyse tüm ana partilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koalisyon hükümetinin başbakanı Saad Hariri ise "anayasal mekanizmalar" yoluyla, mevcut hükümeti yeniden gözden geçirme çağrısını memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Dürzü politikacı Walid Canbolat ise kabine değişikliğinin ülkeyi krizden çıkarmak için en iyi çözüm olduğunu ve bunu yeni parlamento seçimlerinin izlemesi gerektiğini ifade etti.



Gösteriler nasıl başlamıştı?



Lübnan'da yönetici elite karşı yıllar sonra ilk kez bu boyutta düzenlenen sokak gösterileri, hükümetin Whatsapp ve diğer mesajlaşma servislerinden yapılan aramalara günlük 20 cent vergi getirilmesine tepki olarak başlamıştı. Hükümet gösterilerin ardından vergi kararını geri çekse de, gösteriler daha geniş çaplı reform talebiyle büyüdü.



Söz konusu gösteriler, ülkedeki siyasi sistemi belirleyen mezhepsel ve dini kesimlerden birçok insanı bir araya getirdi. Hristiyanlar, Sünni Müslümanlar, Şii Müslümanlar ve Dürzüler gösterilere katılan gruplar arasında yer aldı. Gözlemciler, mezhepsel ayrılıklar üzerine kurulu siyasi sistemde farklı dini gruplardan göstericilerin siyasi liderlerine karşı bir araya gelmiş olmasını gösterilerin en çarpıcı noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.



Geçtiğimiz günlerde Hariri başkanlığındaki hükümet bir dizi ekonomik önlemin yer aldığı reform paketini açıklayarak gösterileri yatıştırmayı hedeflemişti.



Reform paketinde tüm politikacıların maaşlarının yarı yarıya düşürülmesinin yanı sıra, devlet kurumlarına ve memurlara sağlanan ayrıcalıkların azaltılması da yer alıyordu. Reform paketinde ayrıca, Merkez Bankası ve özel bankalardan alınacak 3 milyar 3 milyon dolarlık ek vergiyle, 2020 bütçesinde "sıfıra yakın açık" verilmesi hedeflenmişti.



