Lübnan için online yardım konferansı - Son Dakika

Lübnan için online yardım konferansı

Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından dünya liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderliğinde online yardım konferansında bir araya gelecek.

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Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından dünya liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderliğinde online yardım konferansında bir araya gelecek.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan feci patlamanın ardından ülkelerden yardım gelmeye devam ediyor. Büyük yıkıma uğrayan kentin eski haline dönüştürülmesi ve yeniden canlanması için Fransa ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün online bir konferans gerçekleştirilecek. Konferans, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Perşembe günü gerçekleştirdiği Beyrut ziyaretinde, Lübnan için uluslararası bir yardım organize etmek istediğini ifade etmesinin ardından düzenlenecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, konferans ile Lübnan'ın önde gelen uluslararası ortaklarının edilerek uluslararası toplumdan acil durum desteği sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. Toplantıya, Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve Birleşik Krallık liderleri katılacak.

Eylemler geri adım attırdı

En az 160 kişinin hayatını kaybettiği olayda 5 binden fazla kişi de yaralandı. 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen hasarın 15 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Patlamanın ardından yöneticileri suçlayan halk, dün Beyrut'ta sokaklara indi. Hükümet karşıtı sloganlar atan eylemciler, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Bazı göstericilerin Bakanlık binalarına baskın gerçekleştirdiği eylemlerin ardından Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yarın, Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağını açıkladı.

Lübnan, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan önce de korona virüs salgınının yanı sıra derin ekonomik kriz ile mücadele ediyordu. Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle hükümet karşıtı protestolar, geçtiğimiz Ekim ayında patlak verdi. - BEYRUT

Emmanuel Macron, Fransa, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lübnan için online yardım konferansı - Son Dakika
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