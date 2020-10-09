Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Filistin'den Azerbaycan'a, azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef... - Son Dakika

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Filistin'den Azerbaycan'a, azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef...

09.10.2020 21:31
Lübnanlı Şii alim Tufeyli:

Lübnanlı Şii alim ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Filistin'den Azerbaycan topraklarına kadar bölgedeki azınlıkların, Müslümanları hedef almak için bahane edildiğini söyledi.

Lübnanlı Şii alim ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Filistin'den Azerbaycan topraklarına kadar bölgedeki azınlıkların, Müslümanları hedef almak için bahane edildiğini söyledi.

Şeyh Tufeyli, memleketi Beka'da bugün verdiği cuma hutbesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgali, İran'ın bu konudaki açıklamaları ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu hutbeyi "Filistin'den Azerbaycan'a kadar azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef alınıyor" başlığıyla YouTube hesabından da paylaşan Şeyh Tufeyli, 28 yıl önce Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgal edildiğinin herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ermenistan, Azerbaycan topraklarının 5'te birini 140 bin Ermeni nüfusun varlığını bahane ederek işgal etti. Ermenileri koruma adı altında büyük bir alanı işgal eden Ermenistan, bir milyona yakın Müslümanı yerinden etti. Buradaki 'Ermenileri koruma ifadesi' de doğru değil, çünkü oradaki Ermeni azınlıklara yönelik bir tehdit söz konusu değildi."

"Bu politika Azerbaycan veya Filistin'e mahsus değil, tüm bölgeye yönelik"

Şeyh Tufeyli, tıpkı Filistin'de olduğu gibi bir grubu koruma adı altında halkların tümüyle yok edildiğine dikkati çekerek, "Filistin'de de Yahudilerle ilgilenme adı altında getirdikleri bir topluluk, Filistinlileri ve bölge halklarını kesmeye başladı. Bu politika Azerbaycan veya Filistin'e mahsus değildir, tüm bölgeye yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'da da Kıbtileri koruma adı altında 100 milyona yakın Müslümanın her türlü zulme maruz bırakıldığını söyleyen Şeyh Tufeyli, Kıbti azınlığa yönelik hiçbir tehdit olmamasına rağmen Müslümanların öldürülmesi ve aç bırakılması için birtakım filmler çevrildiğini ifade etti.

İran'a tepki gösterdi

"Birkaç binlik bir azınlık için milyonlara ulaşan halkları yok etme gibi bir şey olabilir mi? Azerbaycan'da olanlar bundan ibarettir." diyen Şeyh Tufeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın, Ermenistan'a karşı Müslüman savaşçıların Azerbaycan'a gittiği gerekçesiyle savurduğu tehditlerle şok oldum. İran yönetimine soruyorum: Ermenistan'a gittiklerini medyada paylaşanları hiç mi görmediniz? Ermenistan'a savaşçı gönderen devletler de var, bunları görmediniz mi? Ama sizler, suçların üstünü örtmek için hala DEAŞ'çılar ve radikal teröristler konusunu Batı dünyasında kullanacağınızı zannediyorsunuz. Suriye, Irak, Afganistan ve Lübnan'ın yıkımı için kullanılan bu söylem, çok saçma siyonistçe bir söylemdir. Bu söylem, hala Azerbaycan'daki Şiilere acı çektirmedeki ısrarınızı gösteriyor."

Azerbaycan halkına destek çağrısında bulundu

Lübnanlı Şii alim, dünyada özgürlükten yana herkesi mazlum Azerbaycan halkına destek vermeye çağırarak, şunları ifade etti:

"Ey kardeşlerim! İran'ın ve Şiilerin, Azerbaycan'ın siyonistlerle ilişkilerinden dolayı bu duruşu sergiledikleri yalandır. Bu duruş yeni değildir. Azerbaycan siyonistlerden (İsrail) silah alıyorsa, ki bunu bilmiyorum, İran'ın Irak'la savaşında siyonistlerden temin ettiği silahları hatırlayın. Ayrıca Azerbaycan'ın siyonistlerle ilişkileri varsa Ermenistan'ın da vardır."

Azerbaycan yönetimini ve öldürülerek yerlerinden edilen halkını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Şeyh Tufeyli, Müslümanların olsun veya olmasın dünyadaki tüm haklı davaların yanında olacaklarının altını çizdi.

Macron'un İslam'a yönelik sözleri karşısındaki sessizliği eleştirdi

Şeyh Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal ifadelerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Macron, 'İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor' sözüyle İslam'a savaş açtı. İslam'da kriz var ve onunla savaşmalıyız demeye getiriyor. Macron'un bu saldırısına karşı Irak'ın Necef kentinden veya İran'ın Kum kentinden yahut Suudi Arabistan'dan herhangi bir tepki duymadık."

Macron'a karşı sesini duyuran herkese bizzat teşekkür etmek istediğini vurgulayan Şeyh Tufeyli, "Burada bir kez daha, bahsi geçen konuda Macron'u tokatlayan Türk yönetimini destekliyor ve takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Tufeyli kimdir?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Azerbaycan, Filistin, İran, Şii, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı Şii alim Tufeyli: 'Filistin'den Azerbaycan'a, azınlıklar bahanesiyle Müslümanlar hedef... - Son Dakika

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