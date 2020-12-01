Lübnanlı uzmana göre İsrail deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varmak istemiyor - Son Dakika

Lübnanlı uzmana göre İsrail deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varmak istemiyor

01.12.2020 13:53
Lübnanlı uzmana göre İsrail deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varmak istemiyor, System.String[]

Lübnanlı petrol işleri uzmanı Rabi Yaği, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin Tel Aviv yönetiminin talebiyle ertelendiğini ve İsrail'in anlaşma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Lübnanlı petrol işleri uzmanı Rabi Yaği, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin Tel Aviv yönetiminin talebiyle ertelendiğini ve İsrail'in anlaşma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN, dün yayımladığı haberde, Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için yürütülen müzakereler kapsamında 2 Aralık'ta yapılması planlanan beşinci turun belirsiz bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Ertelemenin nedenine ilişkin bilgi verilmezken, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ekim ayından bu yana devam eden görüşmelerin ilk kez ertelendiğine işaret edildi.

"Müzakerelerin ertelenmesini İsrail istedi"

Lübnanlı petrol işleri uzmanı Rabi Yaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzakerelerin ertelenmesinin İsrail'in talebi üzerine, herhangi bir tarih belirtilmeden gerçekleştiğini ifade etti.

Yaği, "Müzakerelerin ertelenmesi, İsrail'in anlaşmaya varma konusundaki isteksizliğini gösteriyor zira halihazırdaki durum Tel Aviv lehine. İsrail, petrol faaliyetini sürdürüyor ve tüm hazırlıklar, inşaatlar tamamlandıktan sonra da 2021'in başlarında ticari gaz üretmeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Buna karşın Lübnan'ın petrol faaliyetinden mahrum olduğunu aktaran Yaği, "Deniz sınırının belirsizliği gölgesinde yabancı şirketler, yarı tartışmalı bir alanda yatırım ve arama çalışması yapmayacaktır." diye konuştu.

Yaği, bu durumda Lübnan'ın güney sınırı bitişiğindeki 8, 9 ve 10 numaralı bloklarda yakın zamanda arama çalışması yapamayacağına dikkati çekti.

Lübnan'ın 1975-1990 yıllarındaki iç savaşın sona ermesinden bu yana görülmemiş bir ekonomik kriz yaşadığını hatırlatan Yaği, "Halbuki Lübnan'ın arama çalışmaları, ülkenin kredi notunu değiştirebilir ve çeşitli düzeylerde olumlu yansımaları olabilirdi." dedi.

Lübnan'ın müzakerelerdeki konumu

Yaği, "Lübnan'ın deniz sınırı müzakerelerindeki konumu, teknik ve hukuk açısından İsrail'den çok daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut'un Filistin ile kara ve deniz sınırlarını çizmek için 1923'te Fransa ile İngiltere arasında imzalanan (Paulet-Newcombe Anlaşması) sınırları belirleyen haritaları dayanak aldığını aktaran Yaği, bu sınırların Lübnan-İsrail arasında 1949 ateşkes anlaşmasını da desteklediğini söyledi.

Lübnanlı uzman, "Bu haritalar, İsrail'in ister 860 kilometrekare, ister 2 bin 300 kilometrekare; alanı ne olursa olsun Lübnan'ın ekonomik sularının bir kısmında korsanlık yapmaya çalıştığını gösteriyor. Müzakereler, İsrail'in çekilmesi gereken alanı belirliyor." diye konuştu.

Halihazırdaki durumun, Lübnan'ın değil İsrail'in çıkarına olduğuna işaret eden Yaği, bunun da İsrail tarafının geri çekilmesinin ve beşinci oturumu erteleme talebinin nedeni olabileceğini kaydetti.

ABD seçimleri

Yaği, ayrıca İsrail'in daha önce müzakereyi kabul ettiğini ve 4 oturum gerçekleştirildiğini, bunun da 3 Kasım'daki ABD seçimlerinden önceki durumla uyumlu olabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD'deki seçimlerinde, yönetimi sırasında Tel Aviv'e sınırsız destek sağlayan Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın seçilmesini anımsatan Yaği, şunları söyledi:

"Sınırların belirlenmesinde ABD'nin niyeti iyiyse Washington yönetiminin, müzakere masasına geri dönmesi ve herhangi bir tehdit olmaksızın beşinci oturum için tarih belirlenmesi konusunda İsrail'e baskı yapmasını umuyoruz."

Lübnan ile İsrail arasında deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına çözüm amacıyla BM himayesinde başlatılan dolaylı müzakerelerin ilk oturumu 14 Ekim'de yapıldı.

İkinci ve üçüncü tur görüşmeler 28-29 Ekim'de, dördüncü tur ise 11 Kasım'da gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Tel Aviv, Petrol, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı uzmana göre İsrail deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varmak istemiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı         
11:56
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:57:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnanlı uzmana göre İsrail deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varmak istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei