Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı! - Son Dakika

Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı!

20.05.2021 14:53
Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı!, System.String[]

Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 102'nci yılı Lüleburgaz'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

"Bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek"

18 Mayıs akşamı yüzlerce kişinin bağımsızlık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler 19 Mayıs'ta büyük coşkuya sahne oldu. Gerek Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserler, gerekse Başkan Gerenli'nin gece yarısına kadar gerçekleştirdiği şehir turu coşkuyla karşılandı.

Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Lüleburgaz Belediyesi'nin öncülüğünde 17 Mayıs'ta başlayan bayram kutlamalarında coşku 19 Mayıs'ta doruğa çıktı. Gençlik Meclisi Başkanı Ayberk Cengiz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin 19 Mayıs haftası ile ilgili mesajını içeren video ile başlayan etkinlikler arasında Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yerel müzisyenlerin yer aldığı konserler de bulundu.

Bağımsızlık ateşi yakıldı

Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı "Bağımsızlık Yürüyüşü" her zaman olduğu gibi bu yıl da Kongre Meydanı'ndan başladı. Ellerinde meşaleler bulunan çok sayıda genç, Türk Bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün portresinin arkasından kortej oluşturarak marşlar eşliğinde Edirne Bayırı'na yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş sonunda Edirne Bayırı'nda Başkan Gerenli, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Mehmet Kurugül, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve gençler "Bağımsızlık Ateşi'ni" yaktı.

Gökyüzünden Lüleburgaz'ı selamladılar

Sabah başlayan 19 Mayıs törenlerinde Türk Hava Kurumu da Lüleburgaz'ı gökyüzünden selamladı. İlk olarak Yeni Tören Alanı'nda Ulu Önder Atatürk'ün heykelinin üzerinde saygı uçuşu yapan paramotor, daha sonra Türk Bayrağıyla birlikte Lüleburgaz semalarında süzüldü.

12 saatlik şehir turu

Etkinliklerde coşkunun en yükseğe çıktığı anlar ise 19 Mayıs günü saat 11.00'de başlayıp gece 23.00'de sona eren 12 saatlik şehir turu oldu. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Gençlik Meclisi Başkanı Ayberk Cengiz, Başkan Yardımcıları Kumsal Sude Aksu ve Mert Derecik'le birlikte bayram için özel olarak süslenen, ışıklı ve ses sistemli araçlarla, marşlar eşliğinde Lüleburgaz sokaklarını gezdi. Toplam 12 saat süren şehir turunda vatandaşlar ellerinde bayraklarla coşkuya eşlik ederken, günün sonunda çok sayıda konvoy oluşturdu.

Sosyal medyada dolu dolu konser programı

Öte yandan 19 Mayıs etkinlikleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Lüleburgaz Belediyesi'nin 17 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarından başlangıcını verdiği 19 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesaplarından dolu dolu konser programı yapıldı. İlk konser 17 Mayıs saat 20.00'de Grup Kareas konseri oldu. Sırasıyla Can Tutuğ ve Erdem Uvalıoğlu'nun Caz Konseri ve Lüleburgaz Kent Orkestrası konserleri Lüleburgazlılarla paylaşıldı. 20 Mayıs Perşembe ise (bugün) Gökhan Yeniada konseriyle devam edecek etkinlikler 21 Mayıs Cuma günü Grup Ketenpere konseriyle sona erecek.

Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı!

Mustafa Kemal Atatürk, Bağımsızlık, Lüleburgaz, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı         
16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti         
15:36
Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu         
15:19
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı         
13:36
Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı         
13:16
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 16:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement