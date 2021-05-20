Lüleburgaz'da 19 Mayıs böyle kutlandı! - Son Dakika

"Bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek"

18 Mayıs akşamı yüzlerce kişinin bağımsızlık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler 19 Mayıs'ta büyük coşkuya sahne oldu. Gerek Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserler, gerekse Başkan Gerenli'nin gece yarısına kadar gerçekleştirdiği şehir turu coşkuyla karşılandı.

Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Lüleburgaz Belediyesi'nin öncülüğünde 17 Mayıs'ta başlayan bayram kutlamalarında coşku 19 Mayıs'ta doruğa çıktı. Gençlik Meclisi Başkanı Ayberk Cengiz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin 19 Mayıs haftası ile ilgili mesajını içeren video ile başlayan etkinlikler arasında Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yerel müzisyenlerin yer aldığı konserler de bulundu.

Bağımsızlık ateşi yakıldı

Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı "Bağımsızlık Yürüyüşü" her zaman olduğu gibi bu yıl da Kongre Meydanı'ndan başladı. Ellerinde meşaleler bulunan çok sayıda genç, Türk Bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün portresinin arkasından kortej oluşturarak marşlar eşliğinde Edirne Bayırı'na yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş sonunda Edirne Bayırı'nda Başkan Gerenli, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Mehmet Kurugül, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve gençler "Bağımsızlık Ateşi'ni" yaktı.

Gökyüzünden Lüleburgaz'ı selamladılar

Sabah başlayan 19 Mayıs törenlerinde Türk Hava Kurumu da Lüleburgaz'ı gökyüzünden selamladı. İlk olarak Yeni Tören Alanı'nda Ulu Önder Atatürk'ün heykelinin üzerinde saygı uçuşu yapan paramotor, daha sonra Türk Bayrağıyla birlikte Lüleburgaz semalarında süzüldü.

12 saatlik şehir turu

Etkinliklerde coşkunun en yükseğe çıktığı anlar ise 19 Mayıs günü saat 11.00'de başlayıp gece 23.00'de sona eren 12 saatlik şehir turu oldu. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Gençlik Meclisi Başkanı Ayberk Cengiz, Başkan Yardımcıları Kumsal Sude Aksu ve Mert Derecik'le birlikte bayram için özel olarak süslenen, ışıklı ve ses sistemli araçlarla, marşlar eşliğinde Lüleburgaz sokaklarını gezdi. Toplam 12 saat süren şehir turunda vatandaşlar ellerinde bayraklarla coşkuya eşlik ederken, günün sonunda çok sayıda konvoy oluşturdu.

Sosyal medyada dolu dolu konser programı

Öte yandan 19 Mayıs etkinlikleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Lüleburgaz Belediyesi'nin 17 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarından başlangıcını verdiği 19 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesaplarından dolu dolu konser programı yapıldı. İlk konser 17 Mayıs saat 20.00'de Grup Kareas konseri oldu. Sırasıyla Can Tutuğ ve Erdem Uvalıoğlu'nun Caz Konseri ve Lüleburgaz Kent Orkestrası konserleri Lüleburgazlılarla paylaşıldı. 20 Mayıs Perşembe ise (bugün) Gökhan Yeniada konseriyle devam edecek etkinlikler 21 Mayıs Cuma günü Grup Ketenpere konseriyle sona erecek.