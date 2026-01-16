Lüleburgaz\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampara yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Lüleburgaz Şehir Mezarlığı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 34 BB 2363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - KIRKLARELİ