'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu - Son Dakika

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

21.04.2021 16:53

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu 26 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kuşadası eski Belediye Başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülünün bu yılki sahibi, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler oldu.

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

AYDIN - 26 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kuşadası eski Belediye Başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülünün bu yılki sahibi, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler oldu.

1977-1980 ile 1989-1994 tarihleri arasında Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan ve 1995 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lütfi Suyolcu adına ölüm yıldönümü olan 16 Mayıs günü Kervansaray'da düzenlenecek anma etkinliğinde, Kuşadası Engelliler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Canan Güler'e ödülü verilecek. Bu yıl üçüncü kez verilecek onur ödülünün iki yıl önce ilk sahibi Hüseyin Arabul olurken, ödülü geçen yıl Ali Ergül almıştı.

Bu yıl başkanlığını gazeteci yazar Nedim Şener'in yaptığı seçici kurulda, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları yer aldı. Yaptığı uzun ve titiz değerlendirme sonunda seçici kurulun kararını açıklamasının ardından büyük heyecan yaşadığını söyleyen Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, ödüle layık görüldüğü için büyük onur duyduğunu ifade etti.

Lütfi Suyolcu'nun kızı, sinema ve tiyatro oyuncusu, sanat eleştirmeni Çiğdem Suyolcu ise Kuşadası'nda daha güzel bir dünya oluşturmak adına önemli çalışmalara imza atan Canan Güler'e kent ve yaşama kültürü ödülünün verileceğini belirterek, "Onu tanıyan herkes ödülü hak ettiğine inanıyor" dedi. Lütfi Suyolcu'nun anısını yaşatmak için 16 Mayıs saat 16.00'da herkesi Kervansaray'a beklediklerini söyleyen Çiğdem Suyolcu, ödülü kazanan Canan Güler'i de kutladı.

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

Kervansaray, Kuşadası, Saldırı, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son saniyede gelen zaferle havalara uçan Yılmaz Vural hakkında öğrencisi Emrah Başsan, Son saniyede gelen zaferle havalara uçan Yılmaz Vural hakkında öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı         
17:52
Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı         
17:18
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar         
16:51
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi         
16:33
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek         
15:34
Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor         
15:23
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
14:55
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Sunucu Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında kafa karıştıran suçlamalar Sunucu Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında kafa karıştıran suçlamalar         
12:27
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 18:27:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei