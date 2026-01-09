3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı - Son Dakika
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz\'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
09.01.2026 12:27
Şarkıcı Mabel Matiz "Perperişen" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcıya hakim, söz konusu şarkının bir erkeğe yazılıp yazılmadığı sordu. Mabel Matiz ise, "Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Şarkılarımı herkesin herkes için söyleyebileceği kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.

"Mabel Matiz" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Fatih Karaca'nın "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yaptığı ve sözlerin yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Karaca ve avukatları hazır bulundu. Duruşma için güvenlik önlemi alındığı, Mabel Matiz'in mahkemeye vatandaşların görünemeyeceği yerden tedbirli şekilde çıkarıldığı görüldü.

"ŞARKIYI İDDİA EDİLEN NİYETLE YAZMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Karaca, söz konusu şarkıyı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdığını söyleyerek, "Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Ben de Halk Edebiyatı'na özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medya köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim ruhen genç birini ifade ediyor. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar" dedi.

"BU SORUYU ÜZÜCÜ VE KALP KIRICI BULUYORUM"

Mahkeme hakimi, Karaca'ya söz konusu şarkının bir erkeğe yazılıp yazılmadığını sordu. Karaca ise yanıt olarak, "Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Şarkılarımı herkesin herkes için söyleyebileceği kanaatindeyim ve bu inanışa sahip olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatları, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KURULU'NDAN RAPOR ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme durumu ihtimaline karşın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na davanın ihbar edilmesine karar verdi. Söz konusu şarkı ve sözlerin müstehcen olup olmadığına ilişkin Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan rapor aldırılmasına da hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Mart 2026 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlara sebep olduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

"SÖZLER ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKELİ"

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

"ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNE BAKILDIĞINDA SAVUNMASINI KARŞILAMIYOR"

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyor şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

