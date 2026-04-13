Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail'de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
Macaristan\'da seçimi kazanan Magyar\'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
13.04.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Macaristan\'da seçimi kazanan Magyar\'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Haber Videosu

Macaristan seçimlerinin galibi Péter Magyar’ın İsrail’de bir sinagogda ve Yahudi dini sembolleriyle çekilen fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar bunu diplomatik bir ziyaret olarak değerlendirirken, bazıları siyasi mesaj içerdiğini savundu. Seçim zaferinin ardından gelen bu kareler, Magyar’ın dış politika duruşuna ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Macaristan seçimlerini kazanarak Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarını sona erdiren Péter Magyar, bu kez İsrail’de çekilen fotoğraflarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tartışma yarattı.

SEÇİM ZAFERİNDEN SONRA YENİ TARTIŞMA

2026 seçimlerinde büyük bir zafer elde eden ve ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanan Péter Magyar, son dönemde Avrupa’da dikkat çeken siyasi figürlerden biri haline geldi.

Ancak bu kez gündem, siyasi başarısından çok kişisel paylaşımları oldu.

Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

İSRAİL’DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Yayılan fotoğraflardan birinde Magyar’ın bir sinagogda çekilmiş görüntüsü yer alıyor. Diğer karede ise başında Yahudi takkesine benzer bir aksesuarla dini bir ortamda bulunduğu görülüyor.

Bu kareler özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntüleri “normal diplomatik ziyaret” olarak değerlendirirken, bazıları ise siyasi mesaj içerdiğini savundu.

Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

SİYASİ DURUŞU YENİDEN TARTIŞILIYOR

Péter Magyar’ın geçmişte daha çok iç politika, yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine yoğunlaştığı biliniyor.

İsrail ile ilgili bu görüntüler ise dış politika duruşunun nasıl şekilleneceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

AVRUPA’DA YENİ DÖNEMİN İSMİ

Eski iktidar partisi Fidesz’den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatan Magyar, kısa sürede geniş destek toplayarak seçimleri kazandı ve Macaristan’da yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ancak siyasi yükselişinin hemen ardından gelen bu görüntüler, kamuoyunda farklı algılara yol açmış durumda.

Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim bu görüntüleri doğal bir ziyaret olarak yorumlarken, diğer kesim ise siyasi semboller üzerinden tartışmayı büyüttü.

Son Dakika Macaristan Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Resul Bey Resul Bey:
    bir Türke hiç yakıştıramadım 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 09:42:40. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.