Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1) - Son Dakika

Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1)

23.11.2020 23:11
Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1), System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmalarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmalarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçın genelinde istediklerini yaptıklarını dile getirerek, "Bu kadar iyi futbol oynayıp, maalesef kazanamamak, bir de golü penaltıdan atmak... Belki de bazı takımların yarım sezonda girebileceği pozisyonlara maçın ilk yarısında girdik. Öyle böyle pozisyonlar değil. 27 şut atılmış, 12'si isabet etmiş. Birçok istatistik sayabilirim. İstatistikler puan getirmiyor ama istatistiklerin ortalamaya dönme gibi bir huyu vardır. Oynadığımız bu güzel oyunun üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Böyle oynarsak, her maçın favorisi biz oluruz. O istatistikler de ortalamaya döner. Çok üzgünüm, böyle bir futbolun karşılığı farklı bir skor olmalıydı. Kayserispor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu. Fatih Terim, "Maçta bazı futbolcularınızın lakayt davrandığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Muhakkak oyuncularımızı analiz edeceğiz. Bu kadar iyi oynayan bir takım, son vuruşları da daha iyi yapabilmeliydi. Sanmıyorum, zaten öyle bir şey olursa bundan sonraki haftaların onlar adına ne olacağı çok açık." diye konuştu. - "Türkiye Futbol Federasyonunun fazla vakti yok" Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ligin geleceğini nasıl etkileyeceğine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Şu anda 30 kişilik bir kadro içinde 14 kişi olduğu zaman maçın ertelenmesi söz konusu. 4-5 maç sonra devreye giriyoruz. İkinci yarı için 14'ün altına düşülürse, hükmen mağlubiyet gibi şeyler söz konusu. Sezon sonu Avrupa Şampiyonası olmasından dolayı lokal federasyonların maçlarını belli bir sürede bitirmesi gerekiyor. Lig 42 hafta sürüyor. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonunun fazla vakti yok. Bu lanet hastalığın nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Federasyonun sezon başında alması gereken bir karar vardı. O da futbolun kesintiye uğraması ihtimaline karşı yapılması gerekenler. 'Eğer böyle bir şey olursa ben ligi devam ettirmem, ligi bu sıralamayla kabul ederim, beyaz lig ilan gederim' gibi. Bunun kararının verilmesi lazım." Kovid-19 salgınında ikinci dalganın kötü geçtiğini aktaran Terim, "İşte Galatasaray'ın 9 oyuncusu yok, bunların 4-5 tanesi milli takımlardan Kovid-19. Deplasmanlar herkes için geçerli ve tehlikeli. Eğer oynanmasında ısrarcıysak 30 sayısını 35-40'a getirmemiz, 17, 18 ve 19 yaş grubundan bazı oyuncuları almamız gerekir. Böyle olursa ligin kalitesi aynı olmayabilir. Yayıncı kuruluşun bu kadar kulüpler için önemli olduğu bir noktada o maçlar cazip olur mu? Birçok soruya cevap verilmesi gereken bir noktadayız." ifadelerini kullandı. - "Bırakın oynayalım" Fatih Terim, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın iyi bir yönetim sergilediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak baktığımızda Türk futbolunda düşen kalkmıyor. Diğer ligleri seyrediyoruz, neredeyse oyun durmuyor, kimse yatmıyor, kimse kafasına darbe geldiğinde belini tutmuyor, kimse ayağına darbe gelirse kaşını göstermiyor. Oyuncularıma her zaman 'Yatan oyuncu istemiyorum, yalandan bağıran oyuncu istemiyorum, oynayın.' diyorum. Zaman zaman ağır hareket edilmesini anlayışla karşılayabilirim ama buna müsaade etmeyecek olan ben değilim, hakemdir. 3 dakikadan fazla golden sonraki VAR'ın var, 10 oyuncu değişmiş... Bunun için seminer de yapıldı. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum ve bunu devamlı dile getiriyorum. Hele hele o 85, 87. dakikalarda sarı kart çıkaranlar var. Hakem sayısı zaman zaman 7 oluyor. Allah aşkına 7 kişi maçın kaç dakika uzamasına karar veremiyor mu? Bırakın oynayalım, siz müsaade etmiyorsunuz. O zaman doğru dakikayı ver. Bugün gerçekten iyi bir hakemle oynadık."

Kayserispor, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1) - Son Dakika Spor


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