Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik - Son Dakika

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik

11.12.2020 22:13

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtik fakat çok erken 1-1 oldu. Skor 3-1'e geldikten sonra farkı artırabileceğimiz pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, attıkları ikinci golden önce yaşanan pozisyonda rakip takım oyuncularının Fair Play kuralları çerçevesinde topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını iddia etmesiyle ilgili, "O pozisyonda Hajradinovic'e faul yapıldı diye bekledik. Hajradinovic de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı. Biz de ardından topu kazandık. Faul olur ya da olmaz, biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz top ve atmış olduğumuz gol. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm." diye konuştu.

Takımda eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Fuat Çapa, şunları kaydetti:

"Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf Erdoğan, Haddadi olmadığı için sol bekte oynadı. Hadergjonaj'ın cezalı olmasından dolayı Feyzi'yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun."

Kenan Atik: "Karşılaşmada esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyon nedeniyle Kasımpaşalı futbolculara eleştiride bulundu.

Müsabakaya iyi başladıklarını belirten Atik, "Yediğimiz gole kadar 35 dakika iyi futbol oynadık. 3-4 pozisyon bulduk. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik. Ancak bu gole karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kenan Atik, "Karşılaşmada esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor ve acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu, gidebilirdi. 'Topu taca at, sakat var' söylemleri, durup taca atmak için topu kaybetmesine sebep oldu. Fair Play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın topu taca atmaya çalışırken kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi? Bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı! İşte birbirleriyle yarışacak isimler İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar için tepki Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı
Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı         
23:24
2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum         
22:39
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 23:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei