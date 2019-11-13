Son Dakika Haberleri: "Madama Butterfly" Antalya DOB'da sahnelenecek
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"Madama Butterfly" Antalya DOB'da sahnelenecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, iki perdeden oluşan Madam Butterfly operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 19 Kasım 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya, koreografisi Kürşat Kılıç'a ait eserin orkestrasını şef Naci Özgüç, korosunu şef Mahir Seyrek, rejisini ise Yiğit Günsoy yönetecek.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Sevinç Demirağ, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Serhat Konukman, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Toygarhan Atuner, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok canlandıracak.

Giacomo Puccini, Uzak Doğu, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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