Madencilik Sivas'ta masaya yatırıldı

Sivas'ta "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Sivas'ta "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının desteği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, etkinliğin Sivas'ta düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ın Türkiye'nin harcı ve çimentosu olduğunu belirten Ayhan, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Sivas'ın madencilik denince akla gelen ilk illerden olduğunu aktaran Ayhan, "Özellikle demir cevherinin yarısından daha fazlası Divriği ilçesinde çıkartılıyor. Bir de işlenebilse madencilikte en büyük sıkıntı bu zaten. Çıkardığımız ham maddeyi işleme konusunda eksikliğimiz var." dedi.

Madenciliğin ekonomiye katkısından bahseden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğer cari açığı kapatmak istiyorsak madencilik konusundaki enerjimizi daha da artırmamız lazım. Gerek bürokratik engeller gerekse sahanın stabil olması açısından gayret göstermemiz lazım. Hani hep yerli ve milli diyoruz ya işte yerli ve milli malımız onu işleyip cari açığı kapatırsak inşallah ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlar. Sivas'ta 68 ocağımız var, ocaklarda 2 bin 500 civarında çalışanımız var."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya da Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhuriyet tarihinin ve milli mücadelenin başladığı şehir olan Sivas'ın önemli olduğunu dile getiren Çetinkaya, projeyi Sivas'tan başlatmanın bu açıdan önem taşıdığını aktardı.

Toplantıda MTA Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek, TÜPRAG Üst Yöneticisi Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Salih Yüksek ve marka danışmanı Güven Borça sunum yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Libya'da serbest bırakılan 6 Türk İstanbul'a geldi

Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok