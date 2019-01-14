Madende Ölen İşçi Dualarla Memleketine Uğurlandı
1 saat önce
- Madende ölen işçi dualarla memleketine uğurlandı 11 yaşındaki Nevzat babasının cenaze namazında saf tuttuMANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir kömür madeninde yaşlanan kaza sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki maden işçisi Emin Karaçam dualarla memleketi Zonguldak'a uğurlandı.
- Madende ölen işçi dualarla memleketine uğurlandı
11 yaşındaki Nevzat babasının cenaze namazında saf tuttu
MANİSA - Manisa
'nın Soma
ilçesinde özel sektöre ait bir kömür madeninde yaşlanan kaza sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki maden işçisi Emin Karaçam
dualarla memleketi Zonguldak
'a uğurlandı. Karaçam'ın cenaze namazında 11 yaşındaki oğlu Nevzat Karaçam da saf tuttu.
Dün sabah saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yer altı maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam için evinin önünde cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Cenaze namazına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş
, Belediye Başkanı Ali Tulup
, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy
, CHP
İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Maden İşçileri Sendikası'nın tüm şube yöneticileri, İmbat Madencilik
Genel Koordinatörü Gökalp Büyükyıldız
, çalışma arkadaşları ile dost ve yakınları katıldı.
3 çocuk babası Karaçam'ın en büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat da babasının cenaze namazında saf tutarak namaz kıldı. Soma ilçe Müftüsü Sıddık Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazı sonrasında alınan helalliğin ardından cenaze memleketi Zonguldak'ın Kozlu
ilçesi Çamköy
Mahallesine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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