Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da evcil pitonuyla otomobil yedek parça mağazasına giren bir adam, ilginç görüntülere sahne oldu. Kaç yılan beslediği sorulan adam, "Eşim ve kayınvalidem de dahil dört tane" yanıtını verdi. Bölge sakinleri ise adamın pitonuyla sık sık alışverişe çıktığını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, evcil hayvan olarak beslediği piton yılanıyla otomobil yedek parça mağazasına girdi. Alışveriş sırasında yılanıyla dolaşan adam, kendisine kaç yılan beslediği sorulunca verdiği yanıtla çevresindekileri güldürdü.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ DE SAYDI

Evcil pitonuyla mağazaya gelen adama kaç yılanı olduğu soruldu. Adam, "Eşim ve kayınvalidem de dahil dört tane" diyerek esprili bir yanıt verdi. Adamın sözleri, alışveriş sırasında yaşanan ilginç anlara damga vurdu.

YILANIYLA ALIŞVERİŞ YAPMASINA ALIŞMIŞLAR

Bölge sakinleri, adamın evcil pitonuyla sık sık alışverişe çıktığını ve mağazalara yılanıyla gitmesinin kendileri için artık şaşırtıcı olmadığını belirtti. Moskova'da yaşanan olay, alışılmışın dışındaki görüntüleri ve adamın esprili yanıtıyla dikkat çekti.

MoskovaDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:57
Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:16:12. #7.13#
SON DAKİKA: Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei