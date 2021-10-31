Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı - Son Dakika

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Amasya'da verdiği konserde sahneye çağırdığı belediye personeli Ahmet Lebe'nin oyun performansına hayran kalıp "Maşallah" dedi.

Belediye personeli oyun performansı ile Sevcan Orhan'dan maşalllah aldı AMASYA - Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Amasya'da verdiği konserde sahneye çağırdığı belediye personeli Ahmet Lebe'nin oyun performansına hayran kalıp "Maşallah" dedi. Amasya Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki konserde sahneye çıkan Sevcan Orhan seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla izleyenleri coşturdu. Müzik eşliğinde sahne önünde coşkuyla oynayan grubu yanına davet eden Orhan, hareketlerini hayranlıkla izlediği 40 yaşındaki Amasya Belediyesi personeli Lebe'yi "Gerçekten inanılmaz oynuyorsun" sözleriyle kutladı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, konserin sonunda, sevilen sanatçıya çiçek verdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören'in de katıldığı konser İzmir Marşı'nın hep birlikte coşkuyla seslendirilmesinin ardından sona erdi. Çok sayıda kişinin izlediği konser öncesi otel temel atma ve aşevi ile tekstil atölyesi açılış töreni yapıldı.

Son Dakika

Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım

İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı