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'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI - Son Dakika

'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI

24.01.2022 14:41

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Gönüllülüğü' projesi, birinci yılını kutladı.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Gönüllülüğü' projesi, birinci yılını kutladı. Proje kapsamında birçok kamu hizmetinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, Fettah Can konseri ile eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında 2020 yılında gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı, 'Mahalle Gönüllüleri' projesi birinci yılını doldurdu. Geride kalan 13 aylık süre içinde, yaklaşık 2 bin kişi projede yer aldı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri, 65 yaş üstü vefa ziyaretleri, sokak hayvanlarını besleme, çevre, su tüketimi ve toplu taşıma konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gibi, birçok çalışmada görev alan gönüllüler için, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) fuaye alanında etkinlik düzenlendi. Gönüllüler, etkinlik alanında oluşturulan parkurlarda halat çekme, kaşıkla pinpon topu taşıma, halka atma, hediye kazandıran çarkıfelek, ok atma, ebru, taş boyama ve bilgisayar oyunlarıyla keyifli saatler yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda alınan ödülde katkıları olan gönüllüleri yalnız bırakmadı. Etkinlik alanını gezip, gönüllülerle sohbet eden Aktaş, ok atma etkinliğinde de hünerlerini sergiledi.

'HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR'

Aktaş, Bursa'ya dair düşüncesi, heyecanı, ufku, sevgisi ve aşkı olan herkesi, yaklaşık 13 ay önce 'Mahalle Gönüllüleri' çatısı altında bir araya getirdiklerini söyledi. Sayıları kısa sürede 2 bini aşan vatandaşların, menfaat beklemeksizin birçok çalışmada gönüllü olarak yer aldığını hatırlatan Aktaş, "Hepinize çok teşekkür ederim. Bu nihayetinde benim değil, Bursa'nın başarısıdır. Bursa'daki mahalle gönüllüleri hareketinin, bütün Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Bu şehir hepimizin. Evet, bu şehri yönetenler var, yerel yöneticiler var, kamu yöneticileri var ama her bir bireyin sorumluluğu var. Daha güzel, daha temiz, daha güler yüzlü insanların olduğu, daha yaşanabilir şehirde olmak için hepimizin sorumlulukları var. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu harekete destek veren, şehirde bu noktada heyecan oluşturan her bir gönüllüye yürekten teşekkür ederim? dedi.

Etkinlik, sosyal medyada 'Taklitman olarak' ünlenen Mehmet Dindar'ın taklit şovu ve ardından da Fettah Can Konseri ile devam etti. Gönüllüler, Bursalı olan Fettah Can'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI
'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI
'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI

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Büyükşehir Belediyesi, Fettah Can, Bursa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜ' PROJESİ BİRİNCİ YILINI KUTLADI - Son Dakika
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