Maharetli özel öğrenciler, "dünya mutfağı"nı öğreniyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, farklı ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen üniversitelilerin kültürüne ait yemekleri öğreniyor.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Türkçe hazırlık eğitimi gören yabancı öğrenciler, "Bir Dünya Özel Sevgi Bir Dünya Özel Mutfak" projesi kapsamında, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulundaki yiyecek içecek atölyesinde, okulda eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geliyor.

Proje kapsamında yabancı öğrencilerle onların ülkelerine ait yöresel yemekleri yapma fırsatı bulan zihinsel engelli öğrenciler, sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Özel öğrenciler, "Özbek pilavı", "Kerkük dolması", "borsok", "bal pastası", "çak çak tatlısı", "nar bileziği tatlısı" ve "Orta Asya mantısı" gibi dünya mutfağına ait lezzetlerin yapımını öğreniyor.

ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) TÖMER Koordinatörü Rıfat Eravşar, AA muhabirine, Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında özel öğrencilerle bir araya getirdiklerini söyledi.

Özel eğitim gören liselilerle üniversiteli yabancı öğrencileri kaynaştırmayı hedeflediklerini belirten Eravşar, bu kapsamda farklı ülkelerin mutfak kültürlerinin de tanıtıldığını aktardı.

Projenin 2 aydır devam ettiğini vurgulayan Eravşar, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tataristan, Kırım, Kerkük ve Ahıska Türkleri'nden öğrencilerin kendi kültürlerine ait yemekleri yaptıklarını anlattı.

"Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği"

Kazakistanlı öğrenci Kalima Taimanova, Türk dünyası adına düzenlenen etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Orta Asya mantısı ve borsok yemeği pişirdiklerini, Türk kültürünü tanıtma konusunda etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Taimanova, "Özel öğrencilerle olmaktan dolayı mutluyuz. Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği." dedi.

Kerkük'ten gelen Ayşe Muhammed Necati ise kültür alışverişi yaşandığını ve yemeklerin de özel olduğunu belirterek, "Öğrencilerle Kerkük dolması yaptım. Çok güzel anlar yaşadık, farklı ülkelerden, kültürden yemekleri tanımak güzeldi. Evde ben de bu yemekleri yapacağım." diye konuştu.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden Enes Toplak da etkinlikte güzel yemekler yaptıklarını ve kaynaştıklarını ifade etti.

Okulun yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak ise öğrencilerinin farklı kültürleri tanıyarak sosyalleştiklerini kaydetti.