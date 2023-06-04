Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan olması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan olması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı

04.06.2023 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Kabine'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş'ın getirilmesi, Belçika basınında geniş yer buldu. Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi. Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olması dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Kabine'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş'ın getirilmesi, Belçika basınında geniş yer buldu.

BELÇİKA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi.

İLK HABER OLARAK VERDİLER

Belçika haber ajansı Belga'nın haberini de kullanan Belçika basını, "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlığıyla haberi duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş'ın bakanlık görevine getirilmesi ilk haber olarak verildi.

KABİNEDEKİ TEK KADIN BAKAN

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş'ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi. Haberlerde, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika'da siyaseti bırakan Göktaş'ın 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Yerli bir isim bakan olsaydı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan olması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika


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