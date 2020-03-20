MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI - Son Dakika
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MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI

7 saat önce

FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI, System.String[]

FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.

Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.

Görüntü Dökümü:

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-Top oynayan esnaf

-Yoldan geçenler

-Detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:19 Kaynak: DHA

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