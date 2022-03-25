Mahyalar camileri süslemeye başladı - Son Dakika
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Mahyalar camileri süslemeye başladı

25.03.2022 09:11

Mahyalar camileri süslemeye başladı İSTANBUL - Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayı öncesi hazırlanarak camilere asılmaya başlandı.

Mahyalar camileri süslemeye başladı

İSTANBUL - Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayı öncesi hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Süleymaniye Camii'ne son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından asılan mahya, havadan görüntülendi.

Osmanlı'nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız, Süleymaniye Camii'ne "Ramazan Sevgidir" yazılı mahyayı yerleştirdi. Altı kişilik bir ekiple çalışan Kahraman usta, mahyaları Vakıflar Genel Müdürlüğünün Taksim'deki atölyesinde hazırladı. Özenle hazırlanan mahyaların İstanbul'da bulunan camilere asılması için çalışma başlatıldı.

Süleymaniye Camii'ne gelen Yıldız ve ekibi, mahyayı asmak için minareye çıktı. Daha sonra mahya, Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde minarelere asıldı. Ustaların mahyaları astığı anlar havadan görüntülendi.

Bu senenin teması: İman, istikamet ve doğruluk

Mesleğinin ata yadigarı ve 450 yıllık olduğunu belirten mahya ustası Kahraman Yıldız, "Bu mesleğin son neferleriyiz. İnşallah yeni kuşaktan devamı da gelir" dedi. Mahyalarda geçen yıl ve önceki yılın temasının pandemi olduğunu aktaran Yıldız, "Bu yılki temamız ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'İman, istikamet ve doğruluk' olarak belirlendi. Eyüpsultan Camii'nde 'Hoş geldin Oruç ayı' yazdık, Süleymaniye Camii'nde 'Bugün Allah için ne yaptın' var. Sultanahmet Camii'nde de 'Hak din İslam'dır' yazıyor. Ramazan ayı içerisinde her gün bir caminin yazısını değiştireceğiz. 400-450 yıl önce elektrik olmadığı dönemlerde de camilerde mahyalar vardı. Akşam iftarda kandiller yandığında millet camileri gezermiş mahya izlemek için" diye konuştu.

Mahyalar camileri süslemeye başladı
Mahyalar camileri süslemeye başladı
Mahyalar camileri süslemeye başladı

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İstanbul, Osmanlı, Ramazan, Mahya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mahyalar camileri süslemeye başladı - Son Dakika


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