Malatya 774 kamera ile izleniyor - Son Dakika

Malatya 774 kamera ile izleniyor

31.12.2020 11:43
Malatya 774 kamera ile izleniyor, System.String[]

Malatya'da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kanalıyla 774 kamera ile izleniyor.

Malatya'da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kanalıyla 774 kamera ile izleniyor.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantısı yapıldı. Valilik Salonunda yapılan toplantıya, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Göç Müdürü Cihat Gezen, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, 112 Müdür Vekili Murat Tunç ve Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu katıldı. Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla kurulan GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında sunum yapıldı. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç tarafından GAMER'in oluşum yapısı ve işleyişi ile 01 Ocak 2020 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı Merkez GAMER'e bildirilen olay istatistiği hakkında detaylı bilgi verildi. Kılıç, GAMER İzleme Merkezinde, il merkezinde 556 olmak üzere ilçelerle birlikte 774 kamera ile merkez ve ilçelerinin 24 saat izlendiğini ayrıca 13 adet Plaka Tanıma Sisteminin de hizmet verdiğini belirtti. Toplantı sonunda Vali Aydın Baruş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin AFAD İl Müdürlüğü binasındaki yerinde hizmet sunduğunu ifade edip, yapılacak yeni düzenlemelerle 2021 yılında daha faal olarak hizmet vereceğini bildirdi. Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan GAMER hakkında özetle bilgi aktaran Baruş, GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanacağını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirtti. - MALATYA

Malatya 774 kamera ile izleniyor

Malatya, Kamera, Aydın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya 774 kamera ile izleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimize sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimize sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu         
10:39
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira         
10:02
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya 774 kamera ile izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei