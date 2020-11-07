Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti

07.11.2020 14:50
Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğu belgelerin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimler sonucunda iç tetkik kapanış toplantısı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğu belgelerin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimler sonucunda iç tetkik kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Hizmet üretirken kaliteyi de yükseltiyoruz. Bütün birimlerimiz sahada ve içeride buna dikkat ederse yapılan güzel işler vatandaşa pozitif yansır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz, TSE Baş Tetkikçi Nihat Kölük, Genel Sekreter Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Yönetim Sistemleri Koordinatörü Levent Karadağ, Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmet standardını yükseltmek için yapılan çalışmalar neticesinde TSE'den birçok belge alarak hizmet kalitesini yükselttiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu yönetim sistemlerinin denetim faaliyetini gerçekleştirdiklerini belirten TSE Baş Tetkikçisi Nihat Kölük de yaptığı konuşmada, "Öncelikle çalışmalarımız sırasında bize yardımcı olan belediye yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gitmiş olduğumuz bütün birimlerde bizlere her türlü kolaylık sağlandı. Değerlendirme raporumuzda olan sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. Yönetim sistemleri ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin göstermiş olduğu bu performans elbette üst yönetimin önemli ve katkısı ile sağlanıyor. Sayın Başkanımızın İŞKUR'da zamanında Malatya'da kalite kavramı tam oturmamışken özel şirketlerin birçoğu bu konudan haberdar değilken İŞKUR'da kalite yöneticiliğiyle ilgili önemli çalışmalar yapmış. Malatya'da hem kamu kuruluşları açısından hem de özel kuruluşlar açısından örnek bir model oluşturmuştu. Aynı kararlığı Büyükşehir Belediyesinde de görmekteyiz bu yüzdende memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Üst yönetimin bu kararlığı doğrultusunda bu yönetim sistemleri bir dökümantasyon sistemi. Ama 2000 -2500 den fazla çalışanın olduğu bir kurumda belirlenmiş bir kuralın yöntemin yazılı hale getirilmeden yönetilmesinin çok zor olacağını takdir edersiniz. Dokümanların hazırlanması yönetilmesi konusunda da kat ekibi birimlerde kat sorumlularımız var görevlerini yaptıklarını bu sistemi yaşattıklarını görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme bütün birimlerdeki kalite yönetim sorumlularını da tebrik ediyorum. Bu tetkikte müşteri memnuniyetini ve ISO 9001 Yönetim Sistemi için herhangi bir uygunsuzluğun olmadığını gördük. Bu vesile ile Yürütme Komitesine ISO 9001Yönetim Sistemi Belgesinin devamı 10002 Müşteri Memnuniyet Belgesinin de bir üst revizyon olan 2018 standardına göre geçişinin yapılmasıyla ilgili tavsiye kararımızı ileceğiz. Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TSE İç Tetkik Kapanış Toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, devlet hafızasına ve devlet arşivine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gürkan, " Malatya'da TSE sürecini özel sektör ve kamu sektörü noktasında biz başlattık. Kamuda bizim görev yaptığımız yıllarda Türkiye'de ilk TSE ISO belgesi alan kamu kuruluşu unvanını da o dönemde İş Kur Müdürlüğü'dür. O dönemde çok sıkı bir kontrol sistemi vardı. O sistemin kontrol edilmesi, prosesleri olsun, prosedürleri olsun tekrar geri dönüşleri olsun, diğer konularıyla ilgili olsun hakikaten yoğun bir çalışma içerisine girildi. İlgili arkadaşlar, yazım konusunda sunulan dosyaların güzel olduğunu ancak sahaya yansıma noktasında bazı eksikliklerimizin olduğunu bizlere ifade ettiler. Tabi hizmet ederken ya da üretirken bunların belirli prensipler ve ilkeler eşliğinde olması ortaya daha güzel işler çıkarır. Vatandaşa hizmet verirken bunun kalitesine dikkat etmemiz lazım. Şu anda TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TSE ISO EN 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE ISO EN 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi diye tabir ettiğimiz dört alanda denetimden geçtik. Bu noktada bizler hizmet üretirken bir nevi kaliteyi de artırmış oluyoruz. Sizlerden ricam odur ki; Devlet hafızasına ve Devlet arşivine çok dikkat etmemiz lazım. Bir şeyi talep ederken neyi, neden, niçin, nasıl talep ettiğimizi iyi değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz ise belirlenen eksikliklerin giderilmesinden dolayı ilgili birimdeki çalışanlara teşekkür etti. Yılmaz, "Yıllardır Belediyemizde önce eğitimlerle şimdide denetimlerle birlikte oluyoruz. Geçtiğimiz yıl bazı noktalarda eksiklik tespit etmiştik ve bu dönem için yaptığımız denetimlerde bu eksikliklerin giderildiğini gördük. Bu anlamda ilgili arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu sene hem İş Güvenliği ile ilgili hem de Çevre Yönetimi ile ilgili uygunluğun değerlendirmesi dediğimiz Belediyemizin uymaya taahhüt ettiğiniz yasal şartlar varsa diğer şartlara uygunluğunun takip edilmesi ile ilgili bir yöntem belirlenecek. Bunların takibi belediyemiz tarafından yapılacak" dedi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti
Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti - Son Dakika


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