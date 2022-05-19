Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.

Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çelenginin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra törene Kale İlçe Stadyumu'nda devam edildi.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Türk milletinin tarihi boyunca bağımsız yaşadığını belirtti.

Anadolu insanıyla tüm yokluğa rağmen verilen bağımsızlık mücadelesinde aziz milletin başarı elde ettiğini aktaran Genç, "İçinde bulunduğumuz şu süreçte, yurdumuz üzerinde dönen felaket fikirlerine geçit vermeden ve canları pahasına bu cennet vatanı bizlere emanet eden atalarımızın yolundan sapmadan dimdik ayakta durmalıyız. Hiç bir oyuna gelmeden, milletçe tuzaklara düşmeden sımsıkı kenetlenerek Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte ayakta tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, sportif müsabakalar ve müsabakalarda dereceye girenlere madalyaların verilmesi ile sona erdi.

Törene, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Darende

Darende Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Karakucak Güreş Sahası'nda devam eden etkinliklerde, öğrenciler şiir okudu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki 40'ı aşkın sporcu gösteri yaptı.

Etkinliklerde, ilçedeki müzik öğretmenlerinden oluşan koro tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Agit Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve vatandaşlar katıldı.