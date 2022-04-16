Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

16.04.2022 14:37
Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için yapılan 499 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için yapılan 499 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların anahtar tesliminde konuşan Çalık, 24 Ocak depremi sonrası Malatya'da toplamda 3,5 milyar lira yatırımla 7 bin 11 konut inşa edildiğini belirtti.

Elazığ-Malatya depreminde önce can kayıplarının sonra da vatandaşların evlerini kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Çalık şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere vermiş olduğumuz mücadelede başta Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2020 depremi sonrası Yeşilyurt bölgesi etkinlik alanı olarak ilan edildi. Yakınca bölgesi şu anda Malatya'nın gelişmeye en müsait ve en açık yerlerinden birisi. Bu bölgede Yeşilyurt Belediyemize tahsis edilen arsayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar depremzedelere ev yapılması üzere TOKİ'ye teslim etti. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde Yakınca'da 499 konutumuz inşa edildi. Yeşilyurt'ta ağır hasarlı olan, evlerin hak sahibi olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak biraz zaman alsa da bugün geldiğimiz nokta hepimizi mutlu ve memnun etti. Binalarımız çok güzel, yatay mimari olarak inşa edildi. Vatandaşlarımız ağız tadıyla, huzurla ve sağlıkla otursun."

Çalık, daha sonra evine kavuşan 73 yaşındaki Fatma Aladağ ile konutu gezdi.

Aladağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Ben 73 yaşındayım böyle hükümet görmedim. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

YORUMLAR
500
Engelli aktivistten örnek davranış Engelli aktivistten örnek davranış

Yeşilyurt, Yakınca, Malatya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları
14:32 Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen yolcu bıçaklandı! Saldırgan taksici tutuklandı
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:26 Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi, 110 kişiden haber alınamıyor
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement