Son Dakika Haberleri: Malatya'da Açık Öğretim Okulları bilgilendirme toplantısı
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Malatya'da Açık Öğretim Okulları bilgilendirme toplantısı

2 gün önce

Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Okulları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya'da Açık Öğretim Okulları bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Okulları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okullarda iş ve işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili bilgiler verildi.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Necdet Subaşı, Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın katıldığı toplantıda, Bingöl, Elazığ, Kayseri ve Malatya şehirlerinde görev yapan Açık Öğretim Bürosu personelleri eğitim aldı.

Bilgilendirme toplantısı 21 Ağustos'da sona erecek.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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