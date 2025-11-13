Malatya'da Bacağından Vurulan Genç Hastaneye Kendi Gitti - Son Dakika
Malatya'da Bacağından Vurulan Genç Hastaneye Kendi Gitti

Malatya'da Bacağından Vurulan Genç Hastaneye Kendi Gitti
13.11.2025 01:28
Malatya'da 21 yaşındaki H.T., bacağından vurulup hastaneye kendi imkanlarıyla gitti.

Malatya'da tabanca ile bacağından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Gece yarısı meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir noktada tabanca ile sağ bacağından vurulan 21 yaşındaki H.T. kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YARALI ŞAHIS OLAYI YAPANLARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Yaralı şahsın polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirttiği öğrenilirken ekipler olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

