Malatya'da Deprem Şehitleri İçin Anma

06.02.2026 06:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Malatya'da anıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Malatya'da saat 04.17'de anma programı düzenlendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ikiz depremlerde hayatını kaybedenler için Malatya 6 Şubat Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Tevfik Temelli Caddesi kavşağında düzenlenen anma programına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından depremde yakınlarını kaybedenler karanfil bırakıp dua etti.

Kaynak: DHA

06:42
