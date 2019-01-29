Malatya'da El Emeği Göz Nuru Sergisi Açıldı
28 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi kursiyerlerinin yapmış olduğu eserlerden oluşan El Emeği Göz Nuru sergisi açıldı.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan
Kadın Kültür ve Spor Merkezi kursiyerlerinin yapmış olduğu eserlerden oluşan El Emeği Göz Nuru sergisi açıldı.
Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
'ın eşi Yasemin Polat, "Kadınlarımızın üretime katkı sağladıklarını görünce sizlerle gurur duydum. Hepimiz annelerimizin eteğinde büyümüş kendi el işlerimizi kendimiz yapmış bir halkın evlatlarıyız. Belediye aracılığıyla bütün sanat eserlerinde hepinizin el emeklerini görmek bizleri çok mutlu etti. Katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.
Serginin açılışı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, Malatya Valisi Aydın
Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Milletvekili Ahmet Çakır
'ın eşi Fatma Çakır
, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
'ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
'ın eşi Semra Çınar tarafından yapıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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