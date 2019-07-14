Son Dakika Haberleri: Malatya'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği
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Malatya'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği

14 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Bu millet şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." dedi.

Malatya'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Bu millet şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." dedi.
Baruş, Malatya Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleriyle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır var olma mücadelesi verdiğini söyledi.
Türk milletinin verdiği mücadelenin ilham kaynağının İslam ve mukaddes değerleri olduğunu vurgulayan Baruş, yurt içinde ve dışında vatanı bölmek isteyenlerle mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.
Türkiye'nin sınır ötesinde yaptığı operasyonların eşsiz bir mücadele örneği olduğunu ifade eden Baruş, "Askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ve şehadet ruhunun ne derece canlı yaşandığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeyeceğini anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde de yapmışlardır, başaramamışlardır." dedi.
Baruş, 15 Temmuz'da şerefli Türk ordusunun üniformasını kendilerine maske yapanların, milletin canına kast ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O gece 251 şehit verdik. Bu millet, ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Bu millet onlara çok şey borçlu. Bu borcunu asla unutmamalı. Bu millet şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz."
Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar katıldı.
Malatya Valisi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:14 Kaynak: AA
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