Malatya'da sıvat dağıtımına başlandı - Son Dakika

Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla beton sıvat dağıtımına başlandı.

Sıvatların yerleştirildiği meralarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yazılı açıklamasında, bakanlığın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek ve hayvan sayısının arttırılması amacıyla yetiştiricilere her türlü teknik, altyapıyla hibe desteği sağladığını belirtti.

Hazırladıkları proje kapsamında sıvatların tahsis edildiğini aktaran Macit, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın genel bütçesinden tahsis etmiş olduğu ödenekle temin edilen sıvatların dağıtımı yapılıyor. İlimiz genelindeki meralarda ihtiyaç duyulan yerlere sıvat dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem ise belediye olarak sıvatların meralara yerleştirilmesi için iş makineleriyle destek verdiklerini bildirdi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da sektörün her türlü sorunuyla ilgilenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yetiştiriciler adına teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a şükranlarını sundu.