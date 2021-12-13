Malatya'da Yetimler Kervanı Derneği ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar sanatla buluşturuldu - Son Dakika

Sanat Merkezinde çocuklar için gerçekleştirilen etkinliklerde kurulan atölyelerde çocuklar, Arslantepe mühürleri ile kil baskıları, taş üzerine çocuklar için özel çizilen resim boyama, fotoğrafçılık ve diğer atölyelerde eğlenceli vakitler geçirdiler. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar Arslantepe sergisi ve ilçeler sergisini de gezdiler.

Sanat merkezinde yapılan etkinliğe katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinlik kapsamında yer alan sergilerin açılışını yaptı. Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, 10. Malatya Uluslararası Film Festivaline Türkiye'den ve yabancı ülkelerden katılan bütün katılımcılara teşekkür etti.Başkan Gürkan, "10. Malatya Uluslararası Film Festivali bütün ihtişamıyla devam ediyor. Film festivalimiz kapsamı içerisinde sanat merkezimizde yetimler derneği ve onların çocuklarıyla Arslantepe figürlerini içeren yapısal sanat çalışmalarının da açılışını gerçekleştirdik. Bu anlamda Yetimler Kervanı Derneği Başkanımız Tülay Ayaz başkanımızın şahsında bütün annelerimizi kutluyorum. Yetimlerimizi sevindirmek Peygamber Efendimizin sünneti seniyesindendir. Çalışmalara katılan çocuklarımız da Arslantepe ile ilgili çıkan bulguları sanat merkezimizde bir sanat eserine dönüşmesi noktasında değerli hocalarımızla birlikte büyük bir çalışma yapıyorlar. Etkinliğe katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Malatya film festivalinin diğer festivallerden farklı olduğunu sanat merkezimizdeki sergimizde görüyoruz. İnsanlık medeniyetiyle başlayan bir sanatı görüyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı bu güzel coğrafyada sanat adına güzel bir etkinlik yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Malatya halkının sanata ve sanatçıya duyarlılığını festivalimizin açılış programında müşahede ettik. Malatya insanı sanatı ve sanatçıyı seviyor. Festivale katılan sanatçılarımız da salonumuzun doluluğunu görünce artık salonumuzun yetmediğini söyledi. Katılım ve katkılarından dolayı çaba gösteren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yapılan etkinliğin Malatyalı çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çocuklar için sanat merkezinde yapılan etkinliklerde karaoke, yüz boyama, dans oyunlarıyla birlikte programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Sanat Merkezinde yapılan etkinliğe 10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'da bulunan sanatçılar, gazeteciler ve oyuncular Ece Uslu, İnan Ulaş Torun ile yapımcı Şükrü Avşar'da katılarak çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdiler.