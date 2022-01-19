Hekimhan'dan Malatya yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor - Son Dakika

Malatya'da dün başlayan ve aralıksız süren karın kalınlığı, yüksek kesimlerde 62 santimetre ölçüldü.

Malatya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 38, Malatya Havalimanı'nda 45 santimetre olurken, Hekimhan ilçesi Hasançelebi bölgesinde 62 santimetre ölçüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Malatya- Pütürge, Malatya- Çelikhan, Malatya- Sincik, Arguvan- Arapgir, Arguvan-Hekimhan, Arapgir- Divriği, Kuluncak-Hekimhan, Kuluncak- Darende, Doğanyol-Pütürge kara yollarının araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Malatya- Elazığ, Malatya- Adıyaman ile Malatya- Kayseri, Malatya- Sivas kara yollarının araç trafiğine açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kent genelinde 593 mahallenin yolunun kapalı olduğu, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 6 mahallede 518 aboneye elektrik verilemediği, 37 hastaya mahalle yolunun açılması suretiyle, 3 hastaya ise paletli ambulansla müdahale edildiği kaydedildi.

Hekimhan'da araç geçişine izin verilmiyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Hekimhan ilçesinden Malatya yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öztaş, 14 otobüs, 30'dan fazla tır ve 14 binek aracın yolda kaldığını, sürücülerin ihtiyaçlarını giderdiklerini, en kısa sürede yolun tekrar açılacağını belirtti.