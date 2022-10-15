Malatya haberleri! AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ve Burhan Çakır Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Malatya haberleri! AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ve Burhan Çakır Malatya'da ziyaretlerde bulundu

15.10.2022 09:40
Malatya haberleri! AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ve Burhan Çakır Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Malatya haberlerine göre AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ile Burhan Çakır, Malatya'da bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ile Burhan Çakır, Malatya'da bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Kale Belediye Başkanlığı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Kale Belediyesi Gençlik Merkezinde açılan kurslarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Balık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, kurs hocaları ve kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kale Belediye Başkanlığına geçerek bir dizi toplantılara katılan Balık'a, Belediye Başkanı Murat Koca tarafından ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Koca, Balık'a Türk Bayrağı, çini tabak ve fincan takımı hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette İlçe Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Çetin ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise Arapgir ilçesinde temaslarda bulundu.

Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Mehmet Hanifi Acar, Murat Nalçacı, Mustafa Sönmez ile beraberin de Arapgir sivil toplum kuruluşlarını ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek onların taleplerini dinledi.

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Kaynak: AA

Sermin Balık, Burhan Çakır, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberleri! AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ve Burhan Çakır Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberleri! AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık ve Burhan Çakır Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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