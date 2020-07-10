MALATYA Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı - Son Dakika

MALATYA Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı

Koku filminin çekimleri Malatya'da başladıUlusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan 'Koku' filminin çekimleri Malatya'da başladı.

Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı

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Ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan 'Koku' filminin çekimleri Malatya'da başladı.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koku' filminin çekimleri Malatya'nın Battalgazi, Kale ve Yeşilyurt ilçesinde başladı. Filmin yönetmenliğini yapan Yasin Çetin ile Barış Gördağ, 'Koku' filmi için Malatya'ya tanınmış dizi ve sinema oyuncularını getirdi. Filmin konusu ve neden Malatya'nın seçildiği konusunda, coğrafyanın güzelliğini anlatmak amacıyla bölgenin tercih edildiği belirtildi.

GÖRDAĞ: 2 BUÇUK YILDIR HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ

Filmin Yönetmeni Barış Gördağ, bağımsız bir film çektiklerini kaydederek, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır hazırlığını yapıyoruz. Filmimiz kale ve çevresi üzerinde çekimi başlandı ama buraya kadar geldik ve dere sahnemizi çekmeye geldik. Yasin'in Malatyalı olmasından kaynaklı olarak buraya geldik" diye konuştu.

ÇETİN: ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEĞİZ

Filmin Malatyalı Yönetmeni Yasin Çetin ise kendisinin Malatya Kaleli olduğu belirterek, şunları söyledi:

"Zaten bu film rahmetli annem ve babama karşı olan bir ahtımdı. Şükür ki yerine getirdik onu. 2 buçuk yıldır bunun hazırlığı ile uğraşıyoruz ve güzel bir proje yarattık. Ulusal anlamdan, şu anda uluslararası anlama çıktık ve bu bize onur verici bir durum. Şu anda burada olmak, bir şekilde prodüksiyon yaratmak ve güzel bir projeye imza atmak ve güzel bir eser arkada bırakmak bizi çok mutlu ediyor. Bu noktada da Malatya'da sağ olsun büyüklerimiz bizi tanıyanlar veya tanımayanlar bize bu konularda çok ciddi anlamda destek, hem motivasyon amaçlı hem de lojistik anlamda çok güzel destekte bulundular. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Yaklaşık toplamda oyuncularımızla birlikte 70- 75 arasında bir kadroyla buradayız. Ciddi anlamda bir prodüksiyon yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay boyunca Malatya'dayız. Eylül ayı itibariyle filmimizin tamamıyla bitmiş hali, hard disk olarak çıkacak. İnşallah Antalya Film Festivali Altın Portakal ile başlayıp devamında ulusal ve uluslararası arenada boy göstereceğiz diye düşünüyoruz."

Yasin Çetin, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı - Son Dakika
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