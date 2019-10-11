Malatya'nın tarihi, kültürü ve lezzetleri İstanbul'a taşındı

3. Geleneksel İstanbul'da Malatya Tanıtım Günlerinin açılış töreni düzenlendi.



İstanbul Yenikapı Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 3. Geleneksel İstanbul'da Malatya Tanıtım Günleri açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir organizasyonda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese Malatya halkı adına teşekkür ediyorum" diyerek, . Barış Pınarı Harekatına da temas etti. Gürkan, " İnşallah orada bulunan askerlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, burnu kanamadan ayakları tırnakları taşa değmeden oradaki düzeni sağlarlar ve ülkemize geri dönerler" ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan, " Malatya, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrin adıdır. Destan şehrimizden herkese selam olsun. Evliya Çelebi Malatya'yı tarif ederken, Darul Rıfat diye tarif ediyor. Seçkin insanların yaşadığı diye tarif ediyor. Battalgazi destanlarında himmetli zatların yaşadığı diyar olarak geçiyor. Himmetli zatların yaşadığı diyardan, seçkin insanların yaşadığı diyardan, güneşin altın yumurtası olan kayısı diyarından selamlarımı saygılarımı sunuyorum ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu organizasyonun inanıyorum ki Malatya'ya ve burada yaşayan Malatyalılara ve diğer şehirlerimizi de güzel rol model olacağı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.



Diğer yandan, Malatya tanıtım günlerinin açılış töreninde, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de birer konuşma yaptılar. Sözü edilen konuşmacılar, tanıtım günleri düzenlenmesinin önemine temas edip, böylelikle, il'in ürünlerinin yanı sıra, tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtıldığını vurguladılar.



Büyükşehir Belediyesi standına ilgi



Açılış konuşmalarının ardında protokol tarafında kesilen kurdele ile resmi açılış gerçekleşti.



Diğer yandan, Büyükşehir Belediye standını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara kayısı döneri ikram edildi.



Yoğun ilginin olduğu Büyükşehir Belediye standında Malatya'yı tanıtıcı kitapçıklar, Malatya'nın doğal güzellikleri, tarihi mekanları kart postallar halinde gelen misafirlere veriliyor.



Malatya'ya özgü birçok yöresel ürünler tanıtım günlerinde yerini aldı. İstanbul'da Malatya Tanıtım Günleri 13 Ekim 2019 - Pazar gününe kadar devam edecek.



Tanıtım günleri ziyaretçiler tarafında sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. - MALATYA