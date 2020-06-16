Malatya Valisi Baruş: "Spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor" - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş: "Spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kuru kayısı rekoltesiyle ilgili, "Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor.

Malatya Valisi Baruş:

Malatya Valisi Aydın Baruş, kuru kayısı rekoltesiyle ilgili, "Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz." dedi.

Baruş, valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısının kent ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, 8 milyon meyve veren kayısı ağacının bulunduğunu söyledi.

Kentin kayısı üretiminde dünyada ve Türkiye'de rakipsiz olduğunu dile getiren Baruş,"Kuru kayısının ilimiz ekonomisine sağlamış olduğu fayda her yıl değişmekle birlikte yıllık yaklaşık 250-300 milyon dolar civarında. Bu da 90 ile 100 bin ton ihracata tekabül ediyor. İhracatımızda her yıl bu rakamı korumaya çalışıyoruz. Üreticimizin hak ettiği kazancı elde etmesi, kayısı ticaretiyle uğraşan ticaret erbabının bu faaliyetleri devam ettirebilmek için gerekli tedbirlerin alınması bu noktada önemli. " diye konuştu.

Kentte bu yıl kayısı ağaçlarında monilya hastalığına rastlandığını ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimiz genelinde yapılan tespitler neticesinde 237 mahallede 3 bin 685 üreticimizin 57 bin 907 dekar alanda ekonomik zarar eşiği üzerinde hasarı olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde de hasarın karşılanması için gerekli girişimleri yaptık. Cumhurbaşkanlığımıza vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için taleplerimizi ilettik. Monilya hastalığı TARSİM kapsamında, zararı karşılanan hasarlardan değil. Dolayısıyla zara gören çiftçimizin rahatlatılması, bu zararlarını tazmini noktasında elimizden geleni yapıyoruz."

"Kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir"

Kentte kayısı rekoltesinin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1978 yılından bu yana açıklandığına vurgu yapan Baruş, geçen yıl 87 bin 642 bin ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiğini hatırlattı.

Baruş, bu yılki rekolte tahminin Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Malatya Ziraat Odasından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından belirlendiğini söyledi.

Saha çalışmasının ardından 2020 yılı kayısı rekoltesinin açıklandığına işaret eden Baruş, şunları kaydetti:

"2020 yılı kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmekte. bu tahmine binaen üreticilerimiz, kayısı ticaretiyle uğraşan ticaret erbabı, hesabında kitabını bu tahminleri göz önüne alıyor. Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Çünkü bu yapılan çalışma bir çok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek ve kayısı üreticilerimizin, üretici temsilcilerimizin bir araya gelerek yapmış olduğu çalışma. Sağlıklı çalışmadır. Spekülatif açıklamalar üreticimize ve diğer ticaret erbabına zarar vermektedir. "

"TMO yapmış olduğu alımlarda bu lisanslı depoyu kullanacaktır."

Bu hasat sezonunun verimli geçmesini dileyen Baruş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisimizin (TMO) de desteğiyle ve destekleme alımlarıyla birlikte ki, biliyorsunuz Kuru Kayısı Lisanslı Depo faaliyetleri ilimiz için çok önemli. Ticaret Borsamızın Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa etmiş olduğu lisanslı depo bitmiş durumda. TMO yapmış olduğu alımlarda bu lisanslı depoyu kullanacaktır. TMO'nun sürece dahil olmasıyla kayısı fiyatlarının daha istikrarlı, üreticimizi daha çok koruyan fikir formuna ulaşacağımızı söyleyebilirim."

Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Valisi Baruş: 'Spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor' - Son Dakika Ekonomi

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