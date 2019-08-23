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Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandıMALATYA - 5 aylık hamile eşini görmek için Malatya'ya gelmek üzereyken Mardin'in Midyat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 25 yaşında şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Yunus Emre Taşpınar memleketinde toprağa verildi.

Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - 5 aylık hamile eşini görmek için Malatya'ya gelmek üzereyken Mardin'in Midyat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 25 yaşında şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Yunus Emre Taşpınar memleketinde toprağa verildi.

Şehit için bugün Şehir Mezarlığında Cuma Namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce ve şehidin yakınları katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Taşpınar'ın naaşı, askerlerce cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun camiden götürülüşü sırasında yakınları göz yaşı döktü. Şehidin naaşı Battalgazi ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

Babadan şehit oğluna son bakış

Öte yandan tören sırasında şehidin babası Azmi Taşpınar'ın oğlunun fotoğrafına uzun süre bakarak ağlaması yürekleri burktu.

Taşpınar, Jandarma, Malatya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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