Malazgirt Belediyesinden Bahar Temizliği
54 dakika önce
Malazgirt Belediyesi bahar temizliği kapsamında cadde ve kaldırımları yıkadı.
Malazgirt
Belediyesi bahar temizliği kapsamında cadde ve kaldırımları yıkadı.
Belediye ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla Cumhuriyet Meydanında cadde ve kaldırımları itfaiye yardımıyla yıkayarak temizledi.
İş yeri önü temizlenen esnaf, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA
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