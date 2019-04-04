Son Dakika Haberleri: Malazgirt Belediyesinden Bahar Temizliği

Malazgirt Belediyesinden Bahar Temizliği

54 dakika önce

Malazgirt Belediyesi bahar temizliği kapsamında cadde ve kaldırımları yıkadı.

Malazgirt Belediyesinden Bahar Temizliği, System.String[]
Malazgirt Belediyesi bahar temizliği kapsamında cadde ve kaldırımları yıkadı.

Belediye ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla Cumhuriyet Meydanında cadde ve kaldırımları itfaiye yardımıyla yıkayarak temizledi.

İş yeri önü temizlenen esnaf, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA

İtfaiye, Malazgirt, Güncel
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