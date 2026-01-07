Malezya Başbakanı Enver, "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "riyakarlığın, cesaretsizliğin ve vicdansızlığın hüküm sürdüğü bir çağda" Türkiye'nin gerçekleri söyleme cesaretini gösteren bir ses olduğunu vurgulayarak "İsrail rejiminin Gazze halkına uyguladığı zulmü, soykırımı kayıtsız şartsız kınadınız ama aynı zamanda müzakereyi sürdürmek için gereken yeteneğe ve diplomatik beceriye de sahipsiniz. Sonuçta, dünya sadece ahlaki bir ses veya vicdana ihtiyaç duymuyor, aynı zamanda bu belirsiz ve karmaşık dünyada yolunu bulmak için bilgeliğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (ISIS Malezya) işbirliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" başlıklı etkinliğe Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ve çok sayıda davetli katıldı.

Enver, burada yaptığı konuşmada, SETA ve ISIS Malezya'nın bugün imzalanacak bir mutabakat anlaşması ile işbirliğini resmileştirecek olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek uzun yıllara dayanan ilişkilerinin olduğu SETA'yla tekrar bir araya gelmekten de memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Enver, iki ülke arasındaki işbirliklerinin her alanda geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Enver, dönemsel belirsizliklerin varlığına işaret ederek Gazze ve Venezuela gibi yerlerde ilan edilen eylemlerle sahada uygulanan eylemlerin "çelişkilerine ve iki yüzlülüğüne" işaret etti.

Gelişmekte olan ülkeler ve ekonomilerin, geleceğin ABD veya Çin gibi büyük güçlerin emirlerine bağlı olmadığını anlamalarının önemli olduğunu belirten Enver, Güneydoğu Asya'nın ticaret, yatırım ve ilgili tüm alanlarda etkili bir şekilde işbirliği yapma konusunda ve yeni pazarlar açmak için potansiyele sahip olduğunu belirterek "Ufkumuzu genişletebilecek BRICS gibi yeni ticaret ittifaklarına ve her türlü üçüncü dünya ağ düzenlemelerine girebilecek yeni girişimlere de katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Enver, büyük ülkelerin kurallara dayalı uluslararası düzeni veya kurallara dayalı ticaret anlaşmalarını destekleyen politikalarında tutarlı davranmadıklarını üzülerek ve pişmanlıkla izlemekle yetinmek ya da hiçbir şey yapmadan durumun değişmesini ummak yerine harekete geçmek gerektiğini düşündüğünü ifade ederek "Bu nedenle önceliğimiz yönetişim, iç politikalar, istikrar ve elbette ekonomi politikalarında netlik ve yolsuzlukla mücadelede yönetişim sistemimizin uygulanmasını ve herkes için adaletin sağlanmasını, toplumumuza, bölgeye, dünyaya yönetebileceğimizi gösteren bir örnek olarak sunmaktır." diye konuştu.

Başbakan Enver, şöyle devam etti:

"Dünyanın şu anda ihtiyacı olan şey; vicdanın sesi, düzen için tutarlı bir ahlaki ses. Bu, o kadar da derin bir şey olmayabilir. Yine de tarihiniz boyunca eski ya da yeni, doğu ya da batı, her türlü baskıya karşı direndiniz. Benzer şekilde, biz de insan onuruna dair belirli ilkelere inandığımız için bağımsızlığımızı kazandık. Allah, insan onuru, ahlaki vicdan, tüm toplulukları, ırkları ve dini mezhepleri aşan adalet ve insanlık duygusu nedeniyle Adem'in çocuklarını yüceltti ve bence bu, bizim bu kadar güçlü bir şekilde peşinden gitmemiz gereken tutarlı, uyumlu ahlaki ses olmalıdır."

"Dünya, bu belirsiz ve karmaşık dünyada yolunu bulmak için bilgeliğe ihtiyaç duyuyor"

Enver, Malezya ve Türkiye'nin birçok konuda aynı noktada olduğuna işaret ederek coğrafi olarak iki ülke uzak olsa da Malezyalıların Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Başbakan Enver, riyakarlığın, cesaretsizliğin ve vicdansızlığın hüküm sürdüğü bir çağda Türkiye'nin gerçekleri söyleme cesaretini gösteren bir ses olduğunu vurgulayarak "İsrail rejiminin Gazze halkına uyguladığı zulmü, soykırımı kayıtsız şartsız kınadınız ama aynı zamanda müzakereyi sürdürmek için gereken yeteneğe ve diplomatik beceriye de sahipsiniz. Sonuçta, dünya sadece ahlaki bir ses veya vicdana ihtiyaç duymuyor, aynı zamanda bu belirsiz ve karmaşık dünyada yolunu bulmak için bilgeliğe ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Enver, Malezya'nın da Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmaları sonlandırmak için çaba gösterdiğini ve çoğunluklu sorunun çözüldüğünü anlattı.

Yeni teknolojinin ve yapay zekanın çok geliştiğini ve ülkelerde olağanüstü ilerlemeler görüldüğünü ancak ahlaki ve etik değerlerdeki büyük eksiklikleri sorguladıklarını aktaran Enver, bu modern çerçeve konusunda zorlandıklarını ancak yeni teknolojiye de uyum sağlamaları gerektiğini söyledi.

Enver, ülkesinin bölgede yapay zeka alanında yarı iletken veri merkezlerinden birine sahip olduğunu ancak Türkiye gibi tarih ve kültürel kimliğe de dayalı bir ülke olduklarını söyledi. Malezya Başbakanı Enver, bir ülkenin sadece kültür ve kimlikle başarıya ulaşamayacağının da farkında olduklarını dile getirdi.

Tüm sorun ve meselelerden muaf olmadıklarını söyleyen Enver, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi biz de Asya'nın güneyinde, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında artan gerilimin tam merkezinde, çok yakınında bulunuyoruz. Denizlerimiz, Güney Çin Denizi olarak adlandırılan bölgeyle çevrili. Ancak tekrar söylemek isterim ki, bizler akıllıca hareket edecek kadar gerçekçiyiz ve ABD yatırım ve ticaret açısından bizim için bir numaralı ülke olmaya devam ederken Çin'in de çok önemli bir komşu haline geldiğini söyleyebiliriz. Ekonomik ve askeri açıdan, gelişmekte olan komşumuzla ilişkilerimizi sürdürmeli ve mükemmel ilişkilerimizi korumalıyız."

"Tartışmaya çalıştığım şey, tüm sorunlar veya meseleler için bir formül veya çözüm değildir"

Enver, bölgede yaşanan olayları ve gerçekleri görmezden gelmediklerini de belirterek şöyle devam etti:

"Bu nedenle Filistin'deki olaylara ve Gazze'de yaşananlara değiniyorum. ABD Başkanı (Donald) Trump Malezya'dayken onu bu olağanüstü başarıdan dolayı tebrik ettim. Başlangıçta denendi, kısmen çözüldü ancak aynı zamanda anlaşmaya rağmen insanlara karşı büyük adaletsizliğin devam ettiğini ona vurgulamaya çalıştım. Bu, uluslararası sistem ve düzenin başarısız olduğu, siyasi liderlerin çok fazla çelişki ve ikiyüzlülük sergilediği, demokrasinin ve insan haklarının birçokları için işe yaramaz hale geldiği ve toplumlarımızda birçokları tarafından sorgulandığı bir örnektir. Çünkü artık bu büyük, etkileyici açıklamaları, dindar şükranları ve retorikleriyle değil, kararlılıkları, taahhütleri ve değişiklikleri kabul etme ve bu reformları veya politikaları tutarlı ve uyumlu bir şekilde uygulama kapasiteleriyle değerlendiriyoruz."

Başbakan Enver, "Bizim gibi ülkelerin aldığı önlemler her sorunu çözmeyecektir. Benim tartışmaya çalıştığım şey, kesinlikle tüm sorunlar veya meseleler için bir formül veya çözüm değildir ancak bunlar kesinlikle manevra alanını belirleyecektir. Hukukun hala gücü ve kesinliği kısıtlayıp kısıtlamadığı belirsizleşirken, yanlış dolaşımın nedenleri artıyor. Kenara çekilme zamanı değil. Bu, önümüzde duran ve Malezya ve Türkiye halkları da dahil olmak üzere, hepimizin birlikte yapması gereken bir görevdir." dedi.

(Sürecek)