Malezya Başbakanı Mahathir: "Malezya, Filistin'i her zaman desteklemeyi sürdürecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir: 'Malezya, Filistin'i her zaman desteklemeyi sürdürecektir' - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir: "Malezya, Filistin'i her zaman desteklemeyi sürdürecektir"

7 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte hazırladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı eleştirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir:

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte hazırladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı eleştirdi. "Malezya, Filistin'i her zaman desteklemeyi sürdürecektir." dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı.

İlk ikisi Türkiye'de düzenlenen konferansa, bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden 500 siyasetçi katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte hazırladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı eleştirdi.

Başbakan Mahathir, sözde anlaşmanın bağımsız Filistin devletini sağlama adına hiçbir çözüm getiremeyeceğini belirterek, "Malezya bu teklifi son derece kabul edilmez ve adaletsiz bulmaktadır. Mevcut durumu daha kötüye çevirmek için söz konusu plan, kutsal şehir Kudüs'ü İsrail'e altın tepside sunmaktadır." dedi.

Sözde barış planının bölgeye sadece daha fazla çatışma getireceğini savunan Mahathir, şöyle devam etti:

"Bu plan dünyada milyarlarca insanı kışkırtmaya yöneliktir. Tamamen tek taraflı hazırlanmış ve teklifin diğer muhatabı olan Filistin'in fikrine bile danışılmamıştır. Filistin meselesinin önemsizleştirilmemesi ve halının altına süpürülmemesini sağlamak, biz dünya vatandaşlarının üzerine vazifedir. Malezya, Filistin'i her zaman desteklemeyi sürdürecektir."

Filistin sorununun çözümüne yönelik uluslararası çabaların başarısız kaldığı ve uygulamaya konulamadığını belirten Malezya Başbakanı, dünya kamuoyunu Filistin için daha fazla konuşmaya davet etti.

Bugün açılışı yapılan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansı'nda Türk heyetine, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan başkanlık ediyor.

AK Parti Milletvekilleri Hamdi Çamlı ve Abdullah Güler ile İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Alpay Antmen ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye'den konferansa katılan milletvekilleri arasında yer alıyor.

Konferansın ikinci gününde Türkiye heyeti adına Hasan Turan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajını okuyacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Malezya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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